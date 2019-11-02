事故現場遙控飛機破碎不堪，顯見當時撞擊力道之大。(翻攝畫面／林和生屏東傳真)

臺南一名林姓女子2日與家人至墾丁龍磐公園遊玩，遭一外籍男子操控的遙控飛機不慎砸傷頭部，鮮血直流當場死亡，一旁的2歲孩童也遭波及，緊急送往醫院目前並意識清楚，警方隨即拉起封鎖線，釐清事故原因。

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