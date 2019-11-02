母女出遊飛來橫禍 女墾丁龍磐公園遭遙控飛機砸死 18:492019/11/02 中時 林和生 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 林女至墾丁龍磐公園遊玩意外被遙控飛機砸死。(翻攝畫面／林和生屏東傳真) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 事故現場遙控飛機破碎不堪，顯見當時撞擊力道之大。(翻攝畫面／林和生屏東傳真) 臺南一名林姓女子2日與家人至墾丁龍磐公園遊玩，遭一外籍男子操控的遙控飛機不慎砸傷頭部，鮮血直流當場死亡，一旁的2歲孩童也遭波及，緊急送往醫院目前並意識清楚，警方隨即拉起封鎖線，釐清事故原因。 (中時 ) #龍磐公園 #公園 #飛機 #孩童 #醫院 也許您會感興趣 推薦閱讀 央行第8套國家公園套幣僅2萬套 明年推最後一套 12:462019/10/29 財經 蘇揆建議重蓋屏東醫院 藍議員火大 14:012019/10/29 政治 社福安置男童想媽 同學牽手摸黑溜 17:412019/10/30 社會 台江國家公園套幣 11月7日 開賣 04:102019/10/31 投資理財 親水運動漸夯 安南醫院提醒玩風浪板避免運動傷害 13:492019/10/31 社會 宜蘭大雨不斷 警協助封鎖積水現場 15:492019/10/31 生活 買公園宅真加分？網揭缺點急勸 18:112019/10/31 日常 台日交流！台灣地質公園參訪下北地質公園 23:502019/10/31 生活 獨／「英文下台」北投公園樹木遭人惡意刻畫 22:032019/11/01 生活 流感疫苗延後開打 新光醫院爆10人群聚感染 16:432019/11/02 生活 社會熱門新聞 母女出遊飛來橫禍 女墾丁龍磐公園遭遙控飛機砸死 - 社會 國道5車連環追撞 護理師夫妻喝喜酒遇死劫妻亡女命危 - 社會 美國女兵甜言蜜語 男一字拆台引網友爆笑 - 社會 桃園陽明高中校慶 師生卻拉布條嗆換校長 - 社會 古寧頭一戰數千屍骸填滿池井、糞坑 是否撿骨引熱議 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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