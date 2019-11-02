林逸欣（Shara）今舉辦《給未來的我》生日音樂會，開場以小提琴、電鋼琴、古箏和電吉他4種樂器同步彈奏五月天的〈離開地球表面〉，超強音樂技能引爆現場高潮，一連演唱〈至少〉、〈Shadow〉和〈Love Yourself〉，邀請曾在《男神時代》飾演「前夫」的謝佳見擔任嘉賓，兩人甜蜜對唱〈私奔到月球〉。下午彩排時師兄修杰楷特地現身送上生日蛋糕，更加碼爆料她的「江湖傳言」是「從沒喝醉過」，林逸欣笑著急忙澄清「別人問我會不會喝酒，我講成『我沒喝醉過』」。

林逸欣今舉辦生日音樂會，師兄修杰楷送上蛋糕幫她慶生。（旋轉娛樂提供）

林逸欣說以前不會喝酒，跟劇組喝的時候因為很開心，「大家拼酒，我就不服輸，全靠意志力撐場」，不過她突然蹦出一句「我比較喜歡威士忌，double不加冰」，讓現場媒體超驚呼，她才接著說「因為我的胃容易飽，怕吃不下，所以酒喜歡喝最純粹的狀態」，她透露自己快「斷片」前的徵兆「就是吵著要回家，隔天醒來去罵別人『你幹嘛讓我回家，我要繼續玩』」。

林逸欣在生日音樂會上秀電吉他。（旋轉娛樂提供）

林逸欣今舉辦《給未來的我》生日音樂會，曾在戲中的「前夫」謝佳見擔任嘉賓。（旋轉娛樂提供）

今包括爸媽和哥哥皆到場支持，穩定交往中的男友也偷偷現身，被問到左擁右抱兩帥，男友會不會吃醋？林逸欣開玩笑說「先斷他網路」，不過男友也相當貼心，上午幫她載古箏和樂器，而家人是否會催婚？林逸欣說：「還好欸，我是憑感覺的人，喜歡隨興地走，不會設限，也不敢說死，但有好消息會告訴大家」，而她也搞笑說「說不定哪天酒喝多了就會閃婚」。

林逸欣今舉辦《給未來的我》生日音樂會，曾在戲中的「前夫」謝佳見擔任嘉賓，兩人合唱〈私奔到月球〉。（旋轉娛樂提供）

林逸欣今舉辦《給未來的我》生日音樂會與粉絲同樂。（旋轉娛樂提供）

今年參與許多戲劇演出，林逸欣說想挑戰不一樣的角色、個性狀態的故事情節，像是瘋子、精神病患、醫生或偵探都可以，因為她說自己黑眼圈重，每次演乖乖牌角色，化妝師補妝補的很辛苦，「想要演那種不用畫太多裝，黑眼圈很重的吸毒犯，感覺可以完美駕馭」。

她以小提琴、電鋼琴、古箏等多種樂器演奏五月天〈離開地球表面〉影片被主唱阿信分享，她開心說「我的人生成就圓滿了」，更直說「謝謝五月天，完全是神一般的存在」，雖搶不到五月天演唱會票，她說「希望有一天可以去」。

多才多藝的林逸欣，在生日音樂會大秀小提琴。（旋轉娛樂提供）

日前她客串戲劇時，導演誤以為她會「小提琴」等於會「大提琴」，不服輸的她特地租大提琴、上網看影片自學，沒想到拉完後被工作人員虧「妳是不是很久沒練琴」，讓她直呼「好氣」，期許有機會要精進大提琴。而她在音樂會中和美女小提琴家蘇子茵合體個雙小提琴組曲，也讓粉絲眼睛為之一亮。

(中時 )