日本氣象廳2日表示，當地時間2日下午5點36分，鹿兒島縣的薩摩硫磺島上火山噴發。並將警戒級別由1級提升至2級，呼籲民眾遠離火山口至少1公里以上，並警告火山附近的民眾注意安全，小心落石，留意後續消息。

薩摩硫磺島位於鹿兒島市以南90公里外，是一座南北3公里、東西6公里的火山島。位於山頂的火山口過去曾反覆噴發，當地居民多半住在距離火山口西南方3公里外之處。火山口2公里以內設有溫泉，除了當地居民，遊客也經常光顧。

(中時 )