日本薩摩硫磺島火山噴發警戒升級至2級 18:542019/11/02 中時 鍾玉玨 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 薩摩硫磺島火山噴發。（圖／Shutterstock） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 日本氣象廳2日表示，當地時間2日下午5點36分，鹿兒島縣的薩摩硫磺島上火山噴發。並將警戒級別由1級提升至2級，呼籲民眾遠離火山口至少1公里以上，並警告火山附近的民眾注意安全，小心落石，留意後續消息。 薩摩硫磺島位於鹿兒島市以南90公里外，是一座南北3公里、東西6公里的火山島。位於山頂的火山口過去曾反覆噴發，當地居民多半住在距離火山口西南方3公里外之處。火山口2公里以內設有溫泉，除了當地居民，遊客也經常光顧。 (中時 ) #公里 也許您會感興趣 推薦閱讀 第五屆新竹城市馬拉松11／1報名 16:052019/10/30 生活 射程6000公里 東風-26威懾關島 04:092019/11/01 焦點新聞 國3小車撞大車起火 駕駛受困被燒死 09:042019/11/01 社會 募集「愛醬敷包」助造口人 12／8一起為愛而跑 19:502019/11/01 生活 國際熱門新聞 不爽主流媒體報導 巴西總統學川普退訂 - 國際 - 中央社 這款Costco神祕特製蛋糕 只有25年員工才有 - 國際 貿易戰還沒完 他曝3階段解決陸致命原罪 - 國際 「不想被美國管」這些國家想去美元化 - 國際 貿易戰重大進展 川普妄想在這簽協議 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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