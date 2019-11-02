韓國瑜聲勢翻升，詐騙集團也來蹭韓！臉書粉專「LINE貼圖免費送」1日下午發布訊息，貼出韓國瑜LINE貼圖，指11月10日前留言「＃發大財」，官方就會親自發送，但內文完全沒提「韓國瑜」3字，不少網友不查，真的在貼文下方留言；韓國瑜競選辦公室強調，這是騙人的假訊息，請支持者切勿上當。

名為「LINE貼圖免費送」的臉書粉絲專頁1日下午4點50分貼出「今日免費貼圖」訊息，圖片用的是國民黨總統參選人韓國瑜日前發布的「韓總日常」LINE貼圖，內文則寫到「沒錯，即日起只要底下留言＃發大財，官方親自發送」，並註明「一人一次機會」、「活動只到11月10日」，至今已有4000多則留言、近3000次分享。

然而可疑的是，該則貼文僅圖片顯示韓國瑜貼圖，內文完全沒提「韓國瑜」，也僅以「官方」替代「韓國瑜競選辦公室」，部分網友覺得怪怪的，更有人留言說「親戚留言9個小時還沒拿到，所以絕對是騙人的」。

本報記者向韓國瑜競選辦公室查詢，確定這則貼圖免費送是假訊息，發言人何庭歡表示，這套「韓總日常」貼圖是韓粉設計、送給競辦使用，9月正式上架，販售貼圖收入將全部用來做公益，目前競辦沒有規畫任何免費贈貼圖的活動。

何庭歡指出，之前也有支持者說捐款給競辦被詐騙，後來才發現有不明人士假造募款帳號騙人，呼籲支持者要提高警覺。

事實上，去年九合一大選，類似騙人手法也曾出現，韓陣營當時推出「賣菜郎瑜你同在」Line貼圖，疑似詐騙集團選後搶搭熱潮，以「慶祝賣菜郎韓國瑜當選」為由，在臉書粉專舉辦「限時免費貼圖」活動，並附上連結，吸引不知情的用戶點擊加入LINE好友，藉此騙取個資。

(中時 )