獨步全國的二水國際跑水節，2日揭幕，祈福民眾一起隨著引水人，跑進水圳，激起水花四濺，直呼好新鮮，先民篳路藍縷，流傳了最美的民俗傳統。（吳敏菁攝）

獨步全國的二水國際跑水節，2日揭幕，以水圳為舞台，跑水創意秀，秀出了舞姿，也秀出了地方特產，多采多姿，讓人驚豔。（吳敏菁攝）

獨步全國的二水國際跑水節，2日揭幕，以水圳為舞台，跑水創意秀，秀出了舞姿，也秀出了地方特產，多采多姿，讓人驚豔。（吳敏菁攝）

二水國際跑水節，2日在二水鄉林先生廟揭幕，舉行圳頭祭。（吳敏菁攝）

八堡圳是最古老水圳，灌溉彰化成為台灣穀倉，還流傳獨步全台「引跑水」，擴大成了「二水國際跑水節」，2日揭幕，今年特別以「通圳300年、感恩三世紀」為主軸，祈福民眾下水圳跑一段，激起水花四濺，直呼新鮮，想像先民鑿圳道，跑引水把滔滔溪水全引進水圳，開流進彰化平原，始了彰化人農耕的一頁。

「感謝天、感謝地、感謝先人」，二水國際跑水節，2日在二水鄉林先生廟揭幕，舉行圳頭祭，王惠美說，300年前智慧地興建八堡圳，讓灌溉無後顧之憂，二水盛產優質農產品，白柚、苦瓜、胭脂茄、芭樂等，一定得來二水走走看看這麼美山水風光和民俗傳統，飲水思源。

交通部觀光局副局長周廷彰表示，第6次參加跑水節，一年比一年精彩，在各界努力下又擴大成國際級，結合在地文化、農特產品及感念先人開鑿水圳的意涵，是地方重要文化資產，也是觀光資源。

備受期待「國際跑水馬拉松」3日登場，才舉辦第3年，已名列全國十大馬拉松賽事，賽程中含300公尺跑水道，是跑遍全世界也沒有，獨一無二體驗，打響國際知名度。

2日彰化縣文化局副局長許俊宏擔任引水人，身穿簑衣引導政府官員、宮廟神轎、祈福民眾等進入一起跑進八堡圳水道跑引水，水花四濺，都興奮極了，水圳也邊擠滿民眾，一起歡呼為彰化縣祈福納財。

二水鄉長蘇界欽表示，盛產白柚、芭樂、胭脂茄、白玉苦瓜、濁水米，歡迎民眾前往二水一起來漫遊二八水，活動「籠仔篙文創燈具活動」、「石硯文創產業展」「八堡圳流域農產市集」等等。

縣府還特別規劃接駁車，從上午8時至下午4時，約15分鐘一班；搭乘台鐵集集線者，可在源泉車站下車，步行只要5分鐘，且不限出發地搭至二水、源泉車站或田中高鐵車票1張，兌換農特產品乙份，每日限量提供白柚150顆。

(中時 )