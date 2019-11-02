八大戲劇台播出韓劇《德魯納酒店》，主角呂珍九為首次台灣見面會2日抵台暖身並與媒體見面，現學現賣剛學的中文「大家好，我是呂珍九，過得好嗎？」他聲音低沉，說到有趣處不時發出大笑，親切爽朗如鄰家男孩。

呂珍九來台受訪。

拍完《德》他重返校園，在中央大學話劇電影專業就讀。他童星出身，入行已14年，卻不太記得起初為何想演戲，笑說「真想回到過去回想一下！」他提到為演出當時勤健身，大笑說：「不過現在沒有那時努力，想想有點不好意思！」

《德》劇中他飾演「具燦星」，是個怕鬼的膽小飯店經理，花了不少時間揣摩語氣跟聲調。劇中呈現了神鬼世界，他說：「我還年輕，沒想到死後的事情，但相信死後有另一個世界。」

呂珍九來台受訪。

印象最深「第11集那一幕」

他印象最深的鏡頭，是在第11集與女主角IU首次互相確認心意的時刻，覺得畫面十分唯美。問流淚演技技巧？他笑答「不必特意想什麼難過的事，投入角色自然會流淚！」

他今年21歲，終於到了擔當男主角的年紀，今年屢創收視佳績。他曾在《擁抱太陽的月亮》演金秀賢的童年，而金秀賢退伍後在《德》劇客串，兩人時隔7年重逢，金秀賢見到他不禁喊：「你怎麼長這麼大了？」見面會3日晚上6點在台北ATT SHOW BOX大直館舉行。

(中時 )