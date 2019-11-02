韓國新生代樂團「IZ」由主唱JIHOO、鼓手WOOSU、吉他手兼隊長HYUNJUN以及貝斯手JUNYOUNG組成，2日首度與台灣媒體見面，還是樂團新手的他們表示聽過亞洲天團五月天，覺得他們超級帥氣，此外也聽過最近周杰倫的新曲，主唱JIHOO還現場清唱〈說好不哭〉一小段，展現歌唱實力，IZ晚間在The WALL公館吸引300粉絲到場。

因為進了公司才彼此認識，從偶像轉成樂團型態進而出道，他們表示第一次來台灣有種新鮮的心情，但是希望以後可讓大家多多認識IZ，他們還讚街道氣氛很好，非常適合表演。其中兩位成員昨晚去夜市吃了藥燉排骨等小吃，覺得新奇且味道很好，此外他們也提到中文真的很難，尤其是聲調最有難度，還好唱歌可以不用在意聲調。

IZ現場表演〈Final kiss〉、〈你眼睛〉兩首歌曲。（粘耿豪攝）

IZ現場表演〈Final kiss〉、〈你眼睛〉兩首歌曲，其中由知名製作人許環良老師製作的〈你眼睛〉更是全中文，獻出在台演出的初體驗。至於第一次來台辦活動，鼓手WOOSU想起曾在韓國有遇過台灣粉絲，而貝斯手兼團體老么的忙內JUNYOUNG也很緊張，他說：「雖然語言方面無法直接溝通，但希望未來能常來，帶來更多發展的面貌給大家。」結束台北場演出後，IZ預計周日離台，班機不公開，成員們許下心願，希望再度訪台。

(中時 )