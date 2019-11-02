2019年充滿愛與幸福的林志玲，美麗倩影將收錄在2020慈善年曆，其中一張她身穿繽紛塗鴉刺繡白禮服，在閃亮摩天輪前留下的美照，是她憑〈You and Me〉領取全球華語音樂榜中榜年度公益單曲獎項時拍攝的畫面，希望鼓勵民眾：「只要充滿愛就能夠跨越每一個困難！」

在2020慈善年曆中，每個月份都有林志玲溫柔的提醒生活重點，包括真誠、積極、信念、希望、奉獻、謙虛、關愛、夢想、勇敢、分享、態度及感恩。林志玲平時喜歡隨筆記下生活，為鼓勵大家拾筆溫習書寫的美好，特別推出了筆記書套裝組合，筆記書內頁除了有她的照片也有經典語錄。

林志玲2020慈善年曆開始預購。（志玲姊姊慈善基金會提供）

慈善年曆在不同的預購通路momo購物網、7-ELEVEN門市、博客來網路書店與金石堂網路與實體書店準備了不同的驚喜贈品，分別提供了限量不同顏色的羽毛筆與獨家田原香商品兌換券，若是向基金會直購的朋友將得到書籤，以及獨家限量666份隱藏版神秘嘉賓和姊姊的合影。

2019年7月起，每個月的第一個星期日，由志玲姊姊慈善基金會發起舉辦的志玲姊姊與好朋友們的公益慈善義賣持續進行中，11月3日將舉辦第五次的活動，前四次加總已募得新台幣153萬4423元，基金會將善款補足捐出共280萬餘元，共幫助564位孩童、青少年及長者。希望大家能夠持續關注繼續一起實踐善的循環。2020志玲姊姊慈善年曆將於8日起開始取貨，詳情請見基金會臉書專頁或志玲姊姊慈善基金會網站查詢。

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