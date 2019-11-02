王若琳（Joanna）今年特別飛往美國奧勒岡州波特蘭，在當地知名藝術村「SinBin」住了5週，一邊創作一邊錄音，體驗藝術家生活。在偌大的屋子內，只有Joanna一個人獨自居住，而且屋內擺了許多「猙獰」的藝術品，Joanna坦言每晚下樓好似參加試膽大會，在夜深人靜的時候經過那些有如兇神惡煞的藝術品，總是讓Joanna心驚驚！但這麼深刻的體驗，也成為她音樂創作的養分。

王若琳1日舉辦新專輯《愛的呼喚》聽歌會，在FB上有23萬人追蹤的「懷舊達人」張哲生，聽完Joanna的新歌後表示：「我聽見 Joanna 賦予了這些老歌嶄新的生命；今晚不是卡拉OK的懷舊時光，而是充滿驚喜的聽覺饗宴。謝謝 Joanna，妳獨特的嗓音和用心的編排，讓我在懷舊之旅上有了不一樣的體會，真的很棒！期待聽到完整的專輯內容。」

王若琳昨辦新專輯聽歌會。（索尼音樂提供）

(中時 )