▲寶島時代村發放177萬2000元獎助學金。（楊樹煌攝）

▲寶島時代村在第2屆美麗的寶島寫生比賽，發放18萬元獎金及寶旺來六號花園酒店贊助價值8萬元的住宿券。（楊樹煌攝）

本於關懷清寒、弱勢族群及獎勵優秀學子，寶島時代村今2日舉辦清寒獎助金頒發及寫生比賽頒獎典禮，合併發放出逾200萬元的獎金和獎助學金，共有602位學子受惠，會中寶島時代村董事長江欽良特別邀請良顯堂基金會創辦人陳綢阿嬤出席，並為優秀學子勉勵，場面溫馨。

寶島時代村為鼓勵南投縣清寒優秀學子努力向學，自107年度開始發放獎助學金，今年度有520位學子申請通過，分別是國小組273人、國中組136人、高中組93人、大專院校18人，獎金部分國小及國中組每人3000元，高中及大專院校組每人5000元，總計發放177萬2000元獎助學金。

另寶島時代村日前舉辦的「第2屆美麗的寶島寫生比賽」，總獎金18萬元及寶旺來六號花園酒店贊助價值8萬元住宿券，吸引超過200位選手報名參加；寫生比賽分國小組、國中組、高中組及社會組，入選50人、佳作20人、各組前3名各1人，網路票選最佳人氣獎1人也合併在2日進行頒獎。

得獎作品都在寶島時代村「幸福車站月台」公開展出，展期至明年元旦止，歡迎有興趣的民眾前往參觀。

(中時 )