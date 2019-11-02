原本預計11月2日在台上線的Apple TV+，於台灣時間1日晚間提早開放使用。Apple TV+在100多個國家上線，正式加入串流媒體大戰，但Apple TV+優勢在哪？要拿什麼與外界競爭？只靠較便宜的月費（Netflix基本方案月費270元）真能在串流大戰中立足嗎？

Apple製播原創影集毫不手軟，撒了60億美元（約1860億台幣）。珍妮佛安妮斯頓（Jennifer Aniston）與瑞絲薇斯朋（Reese Witherspoon）繼《六人行》後再度同台的《晨間直播秀》，還加入史提夫卡爾（Steve Carell），花了3億美元（約93億台幣）拍攝20集。《晨間直播秀》描寫業界的無情的權力遊戲，也探討#MeToo和年齡歧視，珍妮佛日前受訪就承認：「（年齡歧視）現在都還在經歷呢！」瑞絲認為串流數據反映觀眾想看到不同年齡層和背景的故事，才能讓不同發聲者和敘事者出線，「我感激這些串流服務，徹底改變了我的事業內涵。」

《狄金生》劇本暗藏黑色幽默評價不俗，海莉史坦菲德的絕美扮相也大加分。（摘自豆瓣）

Apple TV+其他上線影集包括海莉史坦菲德（Hailee Steinfeld）主演的《狄金生》，描述19世紀美國女詩人狄更森（Emily Dickinson）成長史，目前爛番茄為82％。《太空使命》找來喬爾金納曼（Joel Kinnaman），假定美國太空競賽尚未結束，爛番茄81％。最低的是傑森摩莫亞（Jason Momoa）領軍的《末日光明》，以600年後致命病毒使人類大滅絕為故事，爛番茄只有46％。整體來說Apple TV+的自製影集評價並不算差。

傑森摩莫亞主演的《末日光明》，講述人類滅絕的故事。（摘自豆瓣）

但外界認為，Apple TV+的成功與否不會是由節目陣容主宰。研究公司LightShed的分析師里奇格林菲爾德（Rich Greenfield）說：「持懷疑態度的人忽視了Apple TV+的影響力。Apple TV+不需多花成本，就能觸及數億人。」先前的成功案例是，Apple短短幾年內就晉身最大串流音樂商之一，這與目前市面上至少有9億支iPhone有關。 Apple TV+目前月費170元台幣，訂閱前提供7日免費試用，購買新iPhone、iPad、iPod Touch、Mac或Apple TV盒的消費者更可獲1年免費。

(中時 )