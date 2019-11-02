韓國瑜台南合體朱吳挺柱

國民黨前主席洪秀柱拚台南立委，今天舉行競選總部成立大會，前新北市長朱立倫與國民黨總統參選人韓國瑜都到場為洪站台，在最後韓朱柱3人接受媒體聯訪時，台下不斷鼓譟，司儀突然機智喊出一句「現在出聲就是民進黨來臥底的」，居然讓現場馬上變安靜了。

國民黨主席吳敦義、朱立倫、韓國瑜都出席為洪秀柱站台，不過吳敦義因為趕行程先行離開，未能與與韓、朱同台助選。大家合唱《愛拚才會贏》後，大家呼喊口號，韓國瑜、朱立倫、洪秀柱接受媒體聯訪時台，由於台下不斷鼓譟，司儀喊「媒體採訪聽不到聲音，對不起請你幫忙，不然我會懷疑你是民進黨來臥底的，現在出聲就是民進黨來臥底的。」後來現場竟馬上變安靜了。

接受聯訪時，韓國瑜被問到，你會邀請朱立倫來當主委嗎？韓國瑜笑回說：「你看朱市長的眼神怎麼樣？」朱回說，我們歷任黨主席包括朱立倫在內，一定都支持韓國瑜和洪秀柱，大家都是團結在一起，民進黨想見縫插針，大概沒什麼機會。洪秀柱則表示，今天這麼多重量級人物都來了，表示對台南的重視，台南是未來必須要努力翻轉耕耘，重拾民眾對我們信心的地方，今天大家都來了，從行動可以展現出來。

(中時電子報)