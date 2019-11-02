檢調偵辦潤寅涉嫌向14家銀行詐貸案，日前將主螊楊文虎小舅子王振賢約談到案，並向台北地方法院聲請羈押禁見，但被北院裁定20萬元交保，經台北地檢署向高院抗告發回，2日北院改裁定王振賢收押禁見，此外，昨天約談配合潤寅假照會的南亞塑膠採購經理蔡敏賢等5人，經北檢向北院聲請羈押禁見，也在傍晚裁准。

潤寅實業負責人楊文虎、王音之夫妻涉嫌與福懋實業、新纖和台化等公司從事假交易，涉以不實應收帳款單據從2011年陸續向14家銀行詐貸，部分公司承辦人還向潤寅收取上百萬元佣金。

檢調發現，王音之的胞弟王振賢在潤寅案發動偵查後，居中牽線找曾擔任法官的律師黃呈熹擔任辯護人時涉嫌滅證，黃呈熹以100萬元交保；王振賢則被檢調約談到案後，檢方聲押被法院裁定20萬元交保，北檢向高院坑告後發回，北院更裁王振賢羈押禁見。

此外，發現除了福懋實業、新纖和台化等公司與潤寅從事假交易外，還有其他上市櫃公司也捲入詐貸案中，於是再度發動搜索，並將涉嫌配合潤寅在核貸時做假照會的南亞採購經理蔡敏賢、綿春纖維協理歐增亭、大宇紡織採購姚旭隆、泰豐前員工謝國清、中纖業務黃俊義等人到案，向法院聲押獲准。

潤寅案檢方已羈押楊文虎、王音之的女兒楊宇晨及台化副處長姜祖明、福懋管理總部副總經理黃明堂等13人，加上蔡敏賢等6人，目前羈押人數共19人。

(中時 )