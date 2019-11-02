歌仔戲小生天王陳亞蘭2日提前舉辦生日會與粉絲同樂，從10多歲的少女到70多歲阿嬤粉絲都被帥氣的她電得「不要不要的」，她透露，過去20年每逢生日，恩師楊麗花幾乎不間斷，每年都會幫她準備豬腳麵線慶生，有一年她生日剛好正在排練《薛丁山與樊梨花》，楊阿姨還為她訂了大蛋糕，並且當眾送上香吻，令她印象最深刻。

陳亞蘭開心慶生。（粘耿豪攝）

陳亞蘭這兩年除就讀GFEMBA外，還身兼台視、楊麗花電視歌仔戲《忠孝節義》執行製作人，並推出歌仔戲舞台劇《黑家店2：萬古流芳》，做了很多事，就是沒做賺錢的工作，她坦言以前賺的老本幾乎快花光，「很多親戚朋友都擔心我老了怎麼辦，因為我專門做不符合投資報酬率的事。但這應該是我人生該走的路吧！我相信人賺多少、吃多少都是註定的，老天有眼，不會虧待我們！」。

《忠孝節義》正在播出第二單元「孝感動天」，陳亞蘭笑說自己盡孝道方式就是常打電話給媽媽，媽媽知道她忙，聽到她的聲音就安心，電話中大多是關心她「有沒有吃飯？」、交代她「身體要顧好」。她說媽媽是低調的星媽，為免到攝影棚探班會讓女兒分心照顧，所以很少出現，不過媽媽是她最忠實觀眾，每天都會看台視的首播加重播，一天看三遍，她打趣說：「裡面有她女兒當然不會看到膩！」她也透露媽媽是楊麗花的粉絲，楊阿姨一向把團員的家人都當作家人一樣照顧，媽媽到台北時也會受邀到楊阿姨家吃飯。

陳亞蘭出席生日會。（粘耿豪攝）

經紀人陳秀卿心疼她近來每天操勞超過16小時，一如她的知名廣告詞「亞蘭虛累累」，因此特別送她日本雙人來回機票希望她出國度假休息，陳亞蘭則自招目前沒有男性朋友可以「揪」同行，適合一起出遊的只有經紀人。至今單身的她，不覺得女粉太多有影響自己的桃花，表示對感情還是「順其自然」。

對於身邊親友都心疼她工作超時，她則自誇體力跟以往毫無差別，還說以前的身體反而比較虛，動輒去醫院打點滴，現在則是靠意志力與衝勁在拼，朋友還打趣說她可以參加「鐵人18項」。

陳亞蘭生日會上有不少年輕粉絲。（粘耿豪攝）

陳亞蘭抱抱阿嬤粉絲。（粘耿豪攝）

陳亞蘭在「孝感動天」單元中狂電陳怡真，被封「遠古男神」，生日會上一出場，就用電眼對上百位粉絲狂放電，與粉絲親切互動、玩遊戲送抱抱，還在台上與第一單元「萬古流芳」的娘子葉麗娜重現劇中轉圈圈浪漫戲碼。葉麗娜、陳怡真、林佩儀等演員也一起送上「E奶比基尼」預祝「收視好兇」。演唱《忠孝節義》第三單元主題曲「斷機教子」主題曲的歌壇天后A-lin也送上花籃祝福。談及生日願望，她盼社會祥和，人人心中都有「忠孝節義」，她也趁機宣布將舉辦「公益辦桌」，號召粉絲一起回饋社會、關懷弱勢。

陳亞蘭與「孝感動天」裡的兩位女主角陳怡真、林佩儀。（粘耿豪攝）



陳亞蘭與葉麗娜重現浪漫轉圈。（粘耿豪攝）

(中時 )