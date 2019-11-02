美國總統川普今天表示，美國知道伊斯蘭國（IS）新領導人是誰。國務院反恐協調官賽爾斯誓言，將繼續對這些極端分子施壓，「絕不寬貸」。

川普推文說：「伊斯蘭國有新的領導人了，我們確切知道他是誰！」不到一週前，美國領導的突擊行動導致伊斯蘭國首腦巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）喪命。

法新社報導，伊斯蘭國10月31日證實巴格達迪的死訊，並說，新任領導人名為哈希米（Abu Ibrahim al-Hashemi al-Quraishi）。

然而外界對哈希米的了解不多。近年來多次誤報巴格達迪死訊時，哈希米這號人物鮮少被提到可能成為繼任者。

賽爾斯（Nathan Sales）在記者詢問下並未透露哈希米的詳細資料，只表示，美國正在「調查伊斯蘭國新領導人、他原本扮演的角色以及他出身的組織」。

賽爾斯說：「我們將動用一切國力工具，來繼續對伊斯蘭國施加反恐壓力，絕不寬貸。」

「我們將瓦解伊斯蘭國，無論其領導幹部是誰。」

美國特種部隊10月27日在敘利亞西北部伊德利布省（Idlib）發動突擊，自2014年以來領導伊斯蘭國而且是全球頭號通緝犯的巴格達迪因此喪命。

(中央社)