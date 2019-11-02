面對第4次工業革命浪潮，東南亞國家協會各國領導人齊聚曼谷參加第35屆東協峰會，在東協4.0的大目標下，交換各國如何加強數位化及產業轉型的經驗和過程。

第35屆東協峰會（ASEAN Summit）及相關會議今天起到4日在曼谷北郊的IMPACT展覽中心登場，4日登場的第14屆東亞峰會（East Asia Summit）亦在同地點舉行。

除了東協10國領袖之外，中國國務院總理李克強、日本首相安倍晉三、南韓總統文在寅都將與會，美國總統川普則派出白宮國家安全顧問歐布萊恩（Robert C. O’Brien）擔任特使出席會議。

泰國總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）今早在東協商務和投資論壇（ASEAN Business and Investment Summit）開幕致詞時表示，泰國政府優先發展「泰國4.0」（Thailand 4.0）政策，不管在總體或個體經濟方面都要加強創新，泰國政府也和私人部門在多個領域都有合作。

帕拉育表示，這些領域包括安全、經濟和社會領域。經濟領域在大型計畫上採取政府和社會資本合作模式，例如東部經濟走廊（EEC）；社會領域則用創新想法來面對日益老化的社會。

帕拉育並提到政府支持加強國內和國際的商務網絡，以面對數位時代，例如泰國非常重視伊洛瓦底江、昭披耶河、湄公河經濟合作策略（ACMECS）、區域全面經濟夥伴協定（RCEP）以及大湄公河次區域經濟合作（Greater Mekong Subregion）。

緬甸國務資政翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）下午也出席東協商務和投資論壇發表專題演說，她在半小時的演說中不斷強調數位化對於緬甸的重要性。

翁山蘇姬表示，東協今年的經濟成長不斷下修，但緬甸仍然樂觀面對各種挑戰，在東協4.0（ASEAN 4.0）的大目標下，緬甸也要發展緬甸4.0（Myanmar 4.0）政策。

翁山蘇姬提到，緬甸正在面臨人力、社會、文化和產業的轉型，例如緬甸正在發展線上支付；銀行採購和借貸透明化；人工智慧進入產業界，大家要開始習慣和機器一起工作；還有年輕人利用科技協助農業發展的農業革命等，都是緬甸正在轉型的一部份。

(中央社)