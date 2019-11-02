當人長時間處於密閉空間開車，混濁的空氣容易使人疲憊犯睏、視力模糊，甚至影響大腦判斷力，尤其夜間行車時，再加上昏暗的視線，更易影響行車安全、導致車禍。

一般提神小物只能維持短暫清醒，無法有效改善昏沉、疲累的狀態，而空氣清淨機能讓車內空氣持續保持乾淨而流通，有助提高駕駛精神保障行車的安全。

處於密閉空間開車容易使人疲憊犯睏 ，影響行車安全。（JR凱洛廣告提供）

近年台灣空氣品質頻拉警報，PM2.5懸浮微粒對人體的危害，逐漸引發民眾對空氣汙染的關心，也讓空氣清淨機成了家家戶戶必備的家電。根據英國倫敦國王學院研究，除居家環境外，車內空氣比車外空氣髒15倍，卻易成為空氣淨化死角；若長期處在污染的車內環境中，不僅有害健康，更可能提高行車事故發生率。

開車族大多習慣將車窗緊閉，開啟「內循環」功能，一方面不用吹冷風，亦能隔絕車外廢氣及PM2.5懸浮微粒入侵，但卻忽略內循環只是讓空氣不斷地在車內「惡性循環」。

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車內異味來自人為的煙味、車內飲食和潮濕氣候引起的霉味，另一方面則可能來自汽車皮革、塑膠等製品揮發的甲醛、甲苯等致癌物質。長期處在髒空氣不斷循環的車內空間，對身體健康危害相當大，輕者影響開車精神，嚴重恐致癌症、心血管疾病上身，特別是家有孕婦、嬰幼兒的車主更需考慮使用車用空氣清淨機。

家有孕婦、嬰幼兒的車主更需考慮使用車用空氣清淨機。（JR凱洛廣告提供）

￼目前市售車用空氣清淨機大致分為有濾網及免濾網的差異，而安裝濾網的機種則仍為市場主流，主要是濾網對於異味及PM2.5的淨化力較有效率。舉實例來說，已在台上市的德國Bosch移動式車用空氣清淨機，採用獨家專利4層濾網設計，PET大分子過濾層、活性碳濾網、HEPA H13醫療級濾網、PP靜電層，層層過濾，有效過濾車上異味及PM2.5。

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智慧的「隨車啟動」設計，一開車就自動啟動，前5分鐘強效高速淨化模式，5分鐘後自動轉換成僅約42分貝的靜音運轉，不間斷循環。ABS材質耐高溫，即使長時間放置車內也不怕釋出有害物質，濾網更換提醒燈號，讓愛車空氣時刻保持清新舒暢。

「隨車啟動」設計，一開車就自動啟動。（JR凱洛廣告提供）

行車使用外，Bosch移動式車用空氣清淨機也可當作個人清淨機使用。內附點菸器及USB接頭兩種供電線，只要插上電源即可運轉淨化，也能搭配行動電源使用，靈活設計完全不受場地限制，隨時都能享受乾淨清新的空氣。

Bosch移動式車用空氣清淨機能搭配行動電源使用。（JR凱洛廣告提供）

■ 有關品牌:

百年博世 德國品質

1933 發明壓縮機電冰箱

1960 發明全自動滾筒洗機機

1964 發明洗碗機

1967 賓士S系列電噴系統

博世集團由創辦人Robert Bosch於1886年創立於德國斯圖加特，是世界知名的技術與服務供應商，1929年，博世在世界各地已擁有超過10,000名員工。博世在全球範圍內擁有約440家子公司與區域性公司，業務涵蓋汽車與智能交通技術、工業技術、家電消費品以及能源與建築技術四大領域，遍及150個國家，是全球知名的世界級品牌。

附件: 點菸器線材 1條 / USB線材 1條 / 魔鬼沾綁帶 1條 / 複合式高效濾網 1條

網址: https://boschcarairpurifier.info/

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