蔡英文總統致詞時遭國道收費員自救會會長孫秀巒抗議。（讀者提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣西螺媽祖太平媽遶境大會香2日登場，蔡英文總統傍晚5點抵達西螺鎮福興宮，主持媽祖上轎大典，強調老人家、勞工、農民都要照顧到，不過致詞時1名婦人大喊抗議，立即被維安人員架走，警方調查婦人為國道收費員自救會會長孫秀巒，主要是要求總統實現承諾，保障收費員的工作權。

蔡英文在立委劉建國、內政部長徐國勇陪同下前往福興宮，恭請太平媽登轎後表示，福興宮董事長楊文鐘是她的兄弟、好朋友，很榮幸有機會參與媽祖繞境活動，祈求大家平安順利、國泰民安、風調雨順，國家未來有更好的發展。

蔡英文說媽祖大愛是無私奉獻，也是台灣人精神，10餘天的繞境，大家互相幫忙一起走，是台灣人的精神與一輩子難得的經驗，請媽祖保佑大家一路平安，讓台灣會更好。

蔡英文指出，劉建國立委說長照2.0有400億預算照顧老人家、農民有機械化新方法讓耕種更輕鬆、勞工有職業災害保險，最重要的是農民退休制度，退休後可領年金，這是照顧農民最具體的辦法。

蔡英文在致詞時有1名婦大喊抗議，馬上被維安人員架走，警方調查婦人是國道收費員自救會會長孫秀巒，因不滿蔡英文之前說會保障收費員工作權，卻沒有實現諾言，因此特地來抗議。

孫秀巒說，他們與蔡總統簽定協議後並沒有履行，請蔡總統實現承諾，解決他們的問題。再來就要選舉了，請她遵守諾言，此案是她執政以來第1件她解決的勞工問題，所以請她實現諾言，才能對勞工有保障。

(中時 )