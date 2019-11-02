今日是2020總統選舉被連署人繳回連署書的期限，但中選會表示，八組被連署人當中只有一組交回，而且僅交出67份連署書，距離正式成為總統候選人的28萬384張連署書門檻相去甚遠，換句話說如果之後親民黨與時代力量並未推派總統候選人，2020年大選將繼2008年以後，再度呈現藍綠兩大黨對決。

依照總統副總統選罷法規定，除了曾在上一次立委或總統選舉得票率達到5％的政黨可以直接推派總統候選人之外，其餘政黨或個人想參選總統都必須經過全民連署程序，達標才能正式成為候選人，明年大選的連署書門檻數為28萬384張。目前只有國民黨、民進黨、時代力量與親民黨有資格直接推派總統候選人不需經過連署。

8組申請2020總統選舉被連署人當中，呂秀蓮和新黨的楊世光均已宣布連署書未能達到門檻，不會將連署書送交中選會，而中選會於晚間宣布，最終只有黃榮章、柯振榮1組2020總統選舉被連署人向臺北市選舉委員會提出67份連署書件，臺北市選舉委員會將依據總統副總統選舉罷免法及總統副總統選舉連署及查核辦法規定查核連署書件後，將查核結果函報中選會，中選會將提該會委員會議審議後，於11月13日公告連署結果。。

(中時 )