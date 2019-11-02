白安日前受邀2019上海麥田音樂節，擔任DO Stage首發嘉賓獻唱，選唱成名作之一〈麥田捕手〉外，也演唱〈是什麼讓我遇見這樣的你〉、〈我只想在乎我在乎的〉、〈讓我逃離平庸的生活〉等，以及全新EP《44天》中新歌〈就讓我像個孩子一樣〉、〈吾愛無愛〉、〈最想見到你〉，讓台下2萬名聽眾一飽耳福。

白安受邀2019上海麥田音樂節，擔任DO Stage首發嘉賓獻唱。（相信音樂提供）

白安今受邀到麥田音樂節表演，全場爆滿。（相信音樂提供）

她趁空檔首度朝聖迪士尼樂園，玩「雷鳴山漂流」時、聰明用防水羽絨服當雨衣，相較其他人濕身，白安依舊維持完整妝髮，被調侃擁有「女明星的自我修養」。

第一次到迪士尼樂園的白安，挑戰許多刺激設施。（相信音樂提供）

白安昨到迪士尼樂園玩。（相信音樂提供）

白安透露最喜歡的動畫《可可夜總會》，剛好上海迪士尼萬聖節場景，她如願巧遇動畫裡愛唱歌的小男孩「米高」，讓她看得入迷，彷彿新歌〈就讓我像個孩子一樣〉天真爛漫，即將在女巫店舉辦音樂會的白安，工作人員更一度拱要邀請「米高」來當嘉賓。

白安今受邀到麥田音樂節表演，全場爆滿。（相信音樂提供）

結束麥田音樂節表演後，白安明晚將擔任五月天上海演唱會末場開場嘉賓。全新EP《44天》發行千張限量版，更在一天內迅速完售，為了感謝歌迷，11月8日將在女巫店舉辦「44天」限定音樂會，此外將於11月16日台中審計新村、11月17日台南藍曬圖文創園區、11月24日台北四四南村，北中南舉辦免費「44天」彈唱會，不同的演出，讓歌迷一次聽到滿足。

(中時 )