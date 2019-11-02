桃機安檢又出包，鬧出洋男偷渡登機意外！一名外籍男子今(2)日下午闖入桃園機場管制區，在華航班機準備起飛前，攀爬飛機起落架遭到逮捕。航警比對外籍男性身份，竟發現他無任何指紋等資料，他如何入境，又為何要偷渡出境，到目前為止仍是個謎。

根據桃園機場航班資訊顯示，華航CI28飛帛琉的班機，原訂起飛時間是下午1時35分，但班機準備起飛前，一名外籍男子突從草叢竄出，攀爬飛機起落架遭到逮捕，華航考量飛安，決定更換飛機，航班因此延誤約3小時，149名旅客行程受到影響。

為何男子可以通過層層關卡，闖入桃園機場管制區，外界感到不可思議。《自由時報導》，航警比對該名偷渡客身份，資料庫並沒有他的指紋和虹膜建檔，他如何入境，又為何冒險偷渡出境？目前案情仍撲朔迷離，急待航警局進一步釐清。

機場公司表示，該名外籍人士闖入管制區相關動機意圖，正由航警局深入調查，機場公司會配合航警局調查作業提供相關佐證資料。

(中時電子報)