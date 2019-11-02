公視時代生活劇《苦力》上週收視創下開播以來新高，最高點出現在黑道老大黃玉榮慘遭昔日手下吳鈴山報復「去勢」後從醫院逃離，愛人吳婉君對他悉心照料還不離不棄。被問演「被去勢」的困難點，黃玉榮說：「應該是被切掉後要怎麼走路吧？」因為全劇組上下實在沒有人有這方面的經驗可以供參考。另一場戲，吳婉君幫黃玉榮的傷口換藥，黃玉榮坦言，這是他頭一次要在鏡頭前，對著一個女生把腳張開開，當下實在是太害羞了。吳婉君笑回：「真的要慶幸我們很熟，不然幫他換藥包紮的那幾場戲也太難演了，多像要幫他接生啊！」

《苦力》吳婉君替黃玉榮重要部位換藥，自虧「像在接生」。（公視提供）

《苦力》劇中初期的大反派，找來黃玉榮演出個性狡詐的黑道大哥「馬沙」，這是他第一次與金鐘名導李岳峰合作，很擔心自己台語不夠好得「砍掉重練」，「因為導演本身就是一本台語辭典，尤其導演在現場所創作出來的台詞，幫助我的角色加太多分了」，他最大的挑戰在於，從一開始意氣風發的大哥，被仇家吳鈴山報復「去勢」後，變成一個苟延殘喘、被毒品控制的皮條客，甚至只能眼睜睜看著自己的女人吳婉君被人糟蹋，連最後一點的尊嚴都沒了，「那種內心煎熬跟轉變真的太痛苦了，加上酒癮、毒癮不時發作，是我拍戲以來演過最淒慘的角色。」

《苦力》吳婉君（右）與黃玉榮再度搭檔配對，劇中成了患難鴛鴦。（公視提供）

黃玉榮這場重要的「去勢」轉折戲，起因於當年礦災發生後，他為逃避法律責任，命令礦場手下「陳榮貴」吳鈴山頂罪入獄，多年後，吳鈴山搖身一變成了心狠手辣的黑道大哥，為報家破人亡之仇，回頭找上黃玉榮報復，吳鈴山表示：「玉榮下半身只圍著一條浴巾，他上身光溜溜的先是被我敲暈倒臥在地，我穿著皮鞋踢他，最後再用武士刀撩開浴巾，狠狠將他『斷根』，拍攝時真的很擔心他會受傷，所以過程中我力道拿捏得特別小心，深怕一個不小心弄假成真。」

黃玉榮下身只披一條浴巾在大雨中遇吳鈴山尋仇，著急求饒模樣狼狽。（公視提供）

《苦力》吳鈴山（右3）變身大反派過戲癮，在雨中持武力刀準備向黃玉榮（倒地者）報復。（公視提供）

吳鈴山在1990年演出同樣由李岳峰導演所執導的連續劇《愛》，他詮釋患有腦性麻痺的「康安」一角而聲名大噪，至今仍是坊間開人玩笑、稱人傻子的代名詞。吳鈴山表示，當年18歲初入行演戲，對他而言，李岳峰就像是「父親」般的存在，讓他知道「演戲是怎麼一回事」，時隔29年兩人再合作，他坦言不問角色及酬勞，是抱懷著感恩的心情來演出，他也自曝現實生活如「宅男」一般單純，並說明自己個性正派，剛好可藉由演反派來宣洩內心裡的小劇場，讓他樂在其中。

吳婉君（中）討好按耐吳鈴山（左），為愛忍辱求全，右為黃玉榮。（公視提供）

劇中黃玉榮與吳婉君成了患難鴛鴦，兩人從前就演過情侶、兄妹，私下交情深厚。戲裡吳婉君情路坎坷，曾因酒家女身份曝光，自卑無法與黃文星相守，最後只好回到黃玉榮身邊，怎知好景不常，仇家吳鈴山找上門後，她被迫獻身，最後更為了維持生計，上街當流鶯拉客討生活。戲外，她理性解析，「美雪為了愛，願意犧牲自己、無條件付出，但在現實生活中，這種情況的女人是很鄉愿的，自己好像很委屈而造成另一半得寸進尺，其實只是在尋求存在感、以及被需要的感覺。」她也認為不管多聰明的女人，談戀愛都是傻的，「我最常被好朋友虧談戀愛秒智障，可是至少現在的我不將就、不委屈。」

《苦力》大結局即將倒數，剩下最後兩週的四集，網友不捨頻推文「看一集少一集啊」，本週最新預告驚見彩蛋徐亨現身，他的出現又將帶來什麼風波，而劇中的「CP對」能否終成眷屬，勢必成為下週最終回的最大看點。而「美雪」的人生是否還有機會翻身？吳婉君表示不到最後請大家千萬別放棄，一定要鎖定收看。

(中時 )