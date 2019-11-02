曾入圍金曲獎最佳新人的「女孩與機器人」，睽違七年即將發行新專輯《密室逃脫》，同名單曲〈密室逃脫〉講述現代人被科技制約，產生的文明病及內心扭曲，MV中以「扭曲」為概念，主唱Riin以超違反人體工學姿勢，展現魔幻詼諧的奇異美學，單曲視覺由澳門攝影師Puzzleman Leung操刀，畫面中她不斷折腰、突破自我「恥度」，展現超軟Q筋骨，彷彿「大法師」附身。

女孩與機器人新歌〈密室逃脫〉MV以「扭曲」為概念，主唱Riin用超違反人體工學姿勢，展現魔幻詼諧的奇異美學。（ROKON滾石電音提供）

在拍攝時一連串的下腰、四肢及頭不斷地扭轉，Riin笑說「還好我有在練舞」，提到小時候曾被霸凌「肥豬」「胖妹」，對自己沒自信，認為熱舞社同學很辣，也開始學舞蹈，從一開始左右不分，到後來找到自己的律動，更印象老師曾說「他不是來教舞步，是來教我們愛上自己的身體」，自此後連走路都要走起台步，認為自己好美。另外視覺照中她也換上綠色緊身體服，和大自然山丘融合，化身「綠色草皮女」更意外秀出好身材。

「女孩與機器人」睽違7年即將發行新專輯《密室逃脫》。（ROKON滾石電音提供）

成軍超過10年，此次加盟滾石電音再推出第3張專輯，距離上張專輯已7年時間，中間雖陸續發表單曲，Riin表示：｢曾有很長一段時間寫不出自己喜歡的東西，每天都覺得沒有產量的自己很憂鬱」，但近年跟年輕樂手、藝人合作，重新想起寫歌表演的單純與快樂，「我就從這壓力密室裡逃脫出來了，現在和大家一起在演出的頻率裡共振，享受集體能量的快樂！」

(中時 )