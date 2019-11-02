公共藝術作品在全世界都可看到，以色列藝術家大衛．歌斯坦的首次在台個展《豐采．悅動》，可見歌斯坦堅持的一貫創作理念，取材生活，做讓觀眾看得懂的藝術品。

新加坡最高的金屬雕塑作品，高達18米多的彩色金屬雕塑《動力》即是歌斯坦的作品，在台灣，新竹縣體育場、新竹生物科學園區、台南美術館也都可見他的公共藝術作品，色彩、具象的圖像層疊構成的雕塑是歌斯坦的特色，他向來認為靈感來自於生活，是自然而生的，他的取材也多來自日常生活，舉凡家庭、朋友、動物、風景、運動、街景等都曾納入他的作品元素。

「對我來說，藝術是簡單的，也是基本的，就如麵包、水和空氣一般。我覺得我是自然而然地創作，就像在樹上結果子一樣。我覺得我的作品就像樹上的果子，已經發芽。」對他而言，作品一如果實，自然需要賦予果實誘人的色彩和形狀，讓鳥兒自然地來吃掉，並把它的種子散落在各地。

開創剪切式雕塑，並利用雷射切割創造多層次作品，然而歌詩坦自巴黎、紐約留學回國後，最早先是專注於繪畫，直至1980年才開始嘗試挑戰傳統雕塑，且一開始僅是在材料上挑戰，他指出：「大部分雕塑都是沒有顏色的，因為我是個畫家，我不受雕塑的傳統限制。」他把色彩從繪畫引到雕塑中，雖然今日已有不少藝術家創作彩色雕塑，但在歌詩坦開始雕塑的70、80年代，彩色雕塑還不流行。

除了色彩，歌斯坦的作品元素生活化亦是其特色之一，他自言年少時在父親開設的皮革工坊中度過，往後的作品也微妙地受到父親裁剪手藝的影響；他母親的熱情活潑也給了歌斯坦創作的方向，騎著自行車的母親姿態深深刻畫在他心中，也因此自行車在日後成了他喜愛的題材之一。

(旺報 )