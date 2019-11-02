外型美艷的「挺韓正妹」高鈞鈞，昨日上中天《新聞深喉嚨》LIVE錄影現場，與名嘴陳揮文發生一段小插曲引起網友關注，「鈞鈞cue你還甩態不接梗」、「哈，這段我有看到，揮文哥很不願意回答，哈哈哈」，令陳揮文趕緊澄清還原事發真相。

高鈞鈞昨晚在《新聞深喉嚨》談起自己的火辣身材遭某電視台拿去KUSO揶揄韓國瑜人氣，忍不住當場Cue陳揮文說說被人身攻擊的感想，「不好意思，因為常常都有人說你的眼睛小」，未料陳揮文的反應竟是當場楞了數秒，給了高鈞鈞軟釘子碰，「現在是妳Cue我是不是？我沒有要談這個。」令網友不禁懷疑陳揮文是不是生氣了？

對此，他隨後也在臉書與網路直播節目還原真相，表示那天是高鈞鈞第一次參加《新聞深喉嚨》LIVE錄影，節目開始前特地來問他「腳本上沒寫，哪一段誰先講」，當時自己還跟高鈞鈞開玩笑「通常是葉元之先講，然後主持人王又正會Cue來賓」。

所以當節目開始後，他才會被高鈞鈞突然Cue他的舉動嚇了一跳，「我知道下一個是我，可是我等的是又正，我不是等她」，笑稱高鈞鈞可能太緊張了，才會把話丟給他，也讓外界知道他沒有生氣而是愣住了。

(中時電子報)