國民女團AKB48 Team TP繼上回EP造勢後，再次祭出快閃活動，團員搭上變裝風潮現身在鬧區西門町，不計甜美形象精心打扮畫出小惡魔裝扮，雖然大夥淋著雨卻熱情依舊，團員張羽翎感動表示，很謝謝粉絲到場支持，林倢則希望粉絲不要感冒。

AKB48 Team TP團員變裝快閃西門町發糖果。（好言娛樂提供）

AKB48 Team TP萬聖節快閃西門町發糖果，左起林倢、張羽翎、柏靈、高云珏、陳詩雅、李孟純、劉潔明、潘姿怡。（好言娛樂提供）

張羽翎得意分享過去扮裝經驗「我曾扮過中國鬼娃娃、米妮鬼公主、還有三眼娃娃」，這次將自己畫成可愛小貓；林倢準備一隻可愛的幽靈發光棒，提醒大家下雨要撐傘；李孟純畫了蜘蛛妝開心發糖果；隊長陳詩雅去年扮成安娜貝爾嚇到大家，後來還拍搞怪版的〈戀愛幸運餅乾〉MV，獲粉絲喜愛，這次僅簡單的準備道具跟髮飾，開心表示「終於實現發糖果的願望」，粉絲也有特殊的裝扮，像是小丑、或戴馬頭的面具，讓她直呼「很有趣」。

AKB48 Team TP團員變裝快閃西門町發糖果。（好言娛樂提供）

AKB48 Team TP團員變裝快閃西門町發糖果。（好言娛樂提供）

AKB48 Team TP上月成功登上台北小巨蛋場演出，劉潔明感激，「和AKB48的前輩們一起彩排及正式演出的時候可以看到她們的專業。也能從中學習並累積成自己的經驗」；林倢則認為對於表演的專業：舞蹈、站位、力道，每一個東西都不能鬆懈，經過小巨蛋表演後也努力學習；陳詩雅說：「第一次在這麼大的舞台表演，是全新挑戰跟學習，希望有一天可以憑自己的力量，再次站上夢想舞台。」《 AKB48 TTP Are you ready for TP again 》11月30日、12月1日舉辦專場演出，售票時間自11月8日中午12點至11月20日中午12點，購票請洽官網。

(中時 )