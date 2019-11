國民女團AKB48 Team TP繼上回EP造勢後,再次祭出快閃活動,團員搭上變裝風潮現身在鬧區西門町,不計甜美形象精心打扮畫出小惡魔裝扮,雖然大夥淋著雨卻熱情依舊,團員張羽翎感動表示,很謝謝粉絲到場支持,林倢則希望粉絲不要感冒。

AKB48 Team TP團員變裝快閃西門町發糖果。(好言娛樂提供)

AKB48 Team TP萬聖節快閃西門町發糖果,左起林倢、張羽翎、柏靈、高云珏、陳詩雅、李孟純、劉潔明、潘姿怡。(好言娛樂提供)

張羽翎得意分享過去扮裝經驗「我曾扮過中國鬼娃娃、米妮鬼公主、還有三眼娃娃」,這次將自己畫成可愛小貓;林倢準備一隻可愛的幽靈發光棒,提醒大家下雨要撐傘;李孟純畫了蜘蛛妝開心發糖果;隊長陳詩雅去年扮成安娜貝爾嚇到大家,後來還拍搞怪版的〈戀愛幸運餅乾〉MV,獲粉絲喜愛,這次僅簡單的準備道具跟髮飾,開心表示「終於實現發糖果的願望」,粉絲也有特殊的裝扮,像是小丑、或戴馬頭的面具,讓她直呼「很有趣」。

AKB48 Team TP團員變裝快閃西門町發糖果。(好言娛樂提供)

AKB48 Team TP團員變裝快閃西門町發糖果。(好言娛樂提供)

AKB48 Team TP上月成功登上台北小巨蛋場演出,劉潔明感激,「和AKB48的前輩們一起彩排及正式演出的時候可以看到她們的專業。也能從中學習並累積成自己的經驗」;林倢則認為對於表演的專業:舞蹈、站位、力道,每一個東西都不能鬆懈,經過小巨蛋表演後也努力學習;陳詩雅說:「第一次在這麼大的舞台表演,是全新挑戰跟學習,希望有一天可以憑自己的力量,再次站上夢想舞台。」《 AKB48 TTP Are you ready for TP again 》11月30日、12月1日舉辦專場演出,售票時間自11月8日中午12點至11月20日中午12點,購票請洽官網。

