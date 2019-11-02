媒體直擊李小璐接小孩放學。（圖／翻攝自百度娛樂微博）

爆料人指先前曾在北京看到李小璐和PG One。（圖／翻攝自百度娛樂）

金馬影后李小璐和賈乃亮7年婚姻現狀受外界矚目，2年前李小璐捲入宿門，繞舌歌手PG One堅稱將賈乃亮夫妻視為哥哥和嫂嫂，近日卻流傳出PG One和李小璐親密片，PG One也認了和李小璐曾有感情。今(2日)陸媒報導，在事發前目擊李小璐穿著清涼接女兒田馨下課，而另有網友爆料李小璐本來對PG One無感，因老公多次挺對方，她才與PG One漸漸拉近距離。

李小璐和PG One的三支親密影片最近在網上瘋傳，PG One承認和李小璐曾有感情，而女方神隱至今，僅被網友發現在第一個晚上頻繁上線75次。據《百度娛樂》報導，在影片流出前，曾目擊李小璐在北京親自接女兒放學，當天李小璐穿著螢光綠短上衣，露出小蠻腰，一手拿著奶茶，一手拿著手機，在人群中十分亮眼。

而甜馨後來揹著書包衝出校門，一看到媽媽就獻上大擁抱，還順手幫媽媽拉了衣服，之後便上車回家。另外，有知情人爆料，是因老公熱情力挺PG One，李小璐才跟PG One變親近，某次大家在遊艇上參加聚會，「這兩人喝多了，李跑去照顧皮（PG One），把賈乃亮扔一邊」，使半醉半醒發現這一切的賈乃亮十分受傷。

知情人說，事後PG One跟賈乃亮發誓和李小璐沒有逾矩，但後來就發生夜宿門，該爆料人還說：「前些日子我還在北京看見李跟皮（PG One）在一起」，懷疑兩人已經正式開始交往，但對上述傳言，當事人尚未回應，暫不知真偽。

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(中時電子報)