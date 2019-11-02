國民黨主席吳敦義現身力挺。(吳亮賢攝)

洪孟楷奮力揮舞戰旗。(吳亮賢攝)

新北市議長蔣根煌(右3)、國民黨新北市黨部主委李乾龍(左3)、「永遠的林口鄉長」蔡宗一(右1)、「林口人的阿姨」市議員蔡淑君(右2)全程與會支持。(吳亮賢攝)

嘉義市長黃敏惠(右1)現身助講。(吳亮賢攝)

國民黨新北市立委第一選區（石門、三芝、淡水、八里、林口、泰山）參選人洪孟楷今(2日)下午成立林口區競選總部，近千名支持者擠爆會場，國民黨主席吳敦義、前行政院長張善政、前台北縣長周錫瑋、高雄市副市長李四川皆現身站台，地方有力人士也齊力相挺，展現黨內大團結氣勢。

活動一開始，洪孟楷與妻子蘇怡文緊牽雙手，與母親前立委郭素春一同上台，和台下支持者齊喊「凍蒜」，隨後洪孟楷更單膝跪地，由郭素春親手披上戰袍，象徵世代傳承，洪孟楷父親前台鹽董事長洪璽曜則在台下微笑遠望，一家人同場，畫面溫馨動人。

競總成立大會上，可說嘉賓雲集，吳敦義、張善政、周錫瑋輪番上台致詞，李四川更專程北上，眾人皆肯定洪孟楷是黨內的優秀年輕戰將，吳敦義更大讚洪是「最佳發言人」。

另外，國民黨中常委連勝文、台南市黨部主委謝龍介、立委江啟臣也到場助講，足見洪孟楷在黨內的好人緣，洪孟楷的「前老闆」們，如嘉義市長黃敏惠、前台北縣副縣長蔡家福更特地站台，黃敏惠致詞時也特別感謝當年蔡家福的借將，並大讚洪不僅年輕有活力，能力更是令人放心。

活動過程中，主辦單位也精心準備「小彩蛋」，突播放總統參選人韓國瑜錄製的力挺短片，獲得台下民眾熱烈喝采。

除來自中央、各地的同志力挺，在地大老新北市議長蔣根煌、國民黨新北市黨部主委李乾龍、「永遠的林口鄉長」蔡宗一、「林口人的阿姨」市議員蔡淑君更全程與會支持，展現地方大團結。

洪孟楷致詞時感性表示，謝謝妻子擔任賢內助照顧家裡，讓他以年輕人身分加入國民黨，「為地方付出，貢獻國家」，另洪孟楷也懇託鄉親，支持他進入國會，將會為林口交流道交通改善工程努力，爭取更多地方建設。

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(中時 )