一哥陳昭榮1日度過51歲生日，生日仍是工作滿檔的他，卻在直播時被江國賓、葉全真、主播小延聯手演出一齣整人戲碼，還有眾多美女主播要求他幫剪吊牌、十指緊扣、抹奶油加獻吻，弄得他滿頭大汗整個背濕搭搭，有夠害羞！

陳昭榮(右)生日江國賓(左)主導整人計畫。（翰成數位提供）

為了慶祝陳昭榮生日，江國賓幾日前就跟人在韓國的葉全真以及翰成直播的工作人員聯手策畫要給他一個難忘的生日。為此除了葉全真、江國賓、主播Sunny、小延、小沛、若晴、菲菲、莉亞及愛琳娜早早就在公司附近等待，就等陳昭榮一進攝影棚開始直播後，討論如何整他的戲碼。江國賓當場當起導演，要小延直接衝入攝影棚要陳昭榮說清楚，他還指使葉全真飾演阻止小延「胡鬧」的角色，而他等「衝突」激化後，再跳出來要求導播暫時關掉直播力求逼真。

正當陳昭榮賣力直播的當下，小延走進攝影棚對著陳昭榮說：「你給我說清楚喔！」葉全真馬上拉著小延說現在在直播等下再講，小延卻一步步走向陳昭榮要他負責，讓有點搞不清楚狀況的陳昭榮傻笑直說：「怎麼了？」接下來江國賓出現架開小延與陳昭榮時，更讓陳昭榮邊笑邊說：「有陷阱！你們是整人遊戲對不對？」但小延異常堅持要陳昭榮在直播上講清楚，讓陳昭榮開始滿頭問號，直到主播Sunny、小沛、若晴、菲菲、莉亞及愛琳娜魚貫衝入攝影棚，拉著拉炮對著陳昭榮大喊「生日快樂」，再由江國賓拿著大蛋糕出現，陳昭榮這才知道自己被整了。

陳昭榮(右一)被美女主播群弄到有夠害羞滿頭大汗。（翰成數位提供）

大家除了一起幫陳昭榮唱生日快樂歌，美女主播為了幫陳昭榮慶生各出奇招，主播Sunny因為前一天直播時衣服吊牌忘記剪，害得她整場直播都奇癢無比，直說「今天又忘了剪吊牌」，所以要陳昭榮現場幫她剪一下，讓陳昭榮大喊救命，但推辭不過還是只能配合，沒想到找了半天卻找不到吊牌，才知道自己又被整了。

主播小沛則是對著陳昭榮說：「老闆！你是我最愛的老闆！」接下來就捧著陳昭榮的臉親下去，讓全場頓時歡聲雷動，也讓陳昭榮害羞到不行接下來菲菲將蛋糕的奶油先抹在自己鼻頭上，再往陳昭榮的臉上貼了上去，還有愛琳娜要求跟陳昭榮十指緊扣，莉亞和若晴聯手夾擊往陳昭榮身上蹭，讓陳昭榮整個滿頭大汗加汗流浹背全身溼答答，直呼：「全身起雞皮疙瘩了」，也讓他度過了一個超難忘的生日。

(中時 )