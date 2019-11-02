南韓官員今天表示，搜救人員已尋獲3具遺體，據信是一架直升機墜海事故的部分失蹤人員。這架直升機是從韓、日爭議領土獨島起飛，不久後墜落，機上7人下落不明。

法新社報導，失事直升機31日晚間墜海前，剛從獨島（日本稱竹島）接運一名受傷漁民。失蹤7人包括這名漁民、5名救難人員和1位平民。

海洋警察廳代表告訴記者，上述遺體之一在直升機殘骸內發現，位置在獨島南方600公尺、深72公尺的海域；附近海域又發現另2具遺體。

這名代表說，直升機殘骸是在昨天發現，頭上腳下地墜落海床上；並說，機尾斷裂，在110公尺外發現。

他說，目前尚無法辨認3名死者身分，搜尋行動還在進行中，以撈起這3具遺體並搜尋另4名失縱者下落。

搜救人員藉無人潛艇找到了遺體，但惟恐潛艇的機器手臂會損害遺體，潛水員將設法親自打撈。

當局表示，此次搜救作業動員了國防部的船艦與潛水伕、消防廳人員以及民間志工。

(中央社)