1965演出電影《婉君表妹》走紅的資深藝人謝玲玲，近年熱衷公益，身為台灣優質生命協會榮譽理事長的她，1日出席「Taiwan Tatler Award 2019」頒獎盛會，獲頒「年度慈善貢獻獎」，謝玲玲對此表示非常榮幸，「人生有很多的驚喜，我相信只有持續努力往前走，回頭看才會更明白這些經歷的意義」。

謝玲玲人美心美，熱衷公益的她獲頒「年度慈善貢獻」獎。（攝影師林謙和提供）

謝玲玲人美心美，熱衷公益的她獲頒「年度慈善貢獻」獎。（攝影師林謙和提供）

謝玲玲致詞時細數與台灣優質生命協會的緣起，她表示，1965 年演出電影《婉君表妹》後，便與一起演出的巴戈相識，並建立超過半世紀的深厚情誼，巴戈深知她一直想為家鄉付出的心，也在他的邀請下開啟了她與台灣優質生命協會一起深耕公益的緣份；2015年她與台灣優質生命協會共同主辦「婉君表妹油畫義賣會」，將她創作油畫義賣並捐出所得給協會；2017 年在香港舉行「蕙質蘭心」慈善油畫展，再次將藝術化作慈善，將畫作認購所得捐助給協會；2018年，她很榮幸受邀成為協會榮譽理事長，今年更與協會主辦了台灣首場國標慈善晚會「與愛共舞」，希望用愛溫暖社會、回饋社會。

謝玲玲人美心美，熱衷公益的她獲頒「年度慈善貢獻」獎。（攝影師林謙和提供）

謝玲玲表示，我們就像沒有血緣的家人一樣，因為愛讓我們連結在一起，讓我們能一起圓滿弱勢長者居家終老的夢想，她也感謝一直提攜疼惜她的長輩及摯友們，總是不間斷給她愛與支持，「因為您們讓我知道，每一個付出愛的時刻就是我最幸福的禮物」。

(中時 )