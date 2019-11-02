高師大校友總會長林進榮榮獲「對母校特殊貢獻校友獎」。（高師大提供／曹明正高雄傳真）

高師大校長吳連賞致詞感謝校友及各界對高師大的支持。（高師大提供／曹明正高雄傳真）

高師大65周年校慶，美術系榮獲創意啦啦隊比賽冠軍。（高師大提供／曹明正高雄傳真）

高雄師範大學於2日歡慶併入女師13年的創校65周年校慶，以「高師．師高菊秀蘭芳揚風鈴」為主題。校方並對長期支持學校的財團法人國立高雄師範大學教育學術基金會以及財團法人高師文教基金會致贈感謝狀，表達感謝。

校慶活動從早上9時的慶祝大會揭開序幕，現場表揚12位教學優良教師、4位學術研究優良教師、7位優良職工、63位卓越貢獻校友。其中校友總會長林進榮獲「對母校特殊貢獻校友獎」。

每年校慶最受矚目的學生創意啦啦隊比賽，各系無不卯足全力練習準備，經過激烈競賽，由美術系摘冠，藝產班及視設系分獲2、3名；教育系、特教系及語文班，分別榮獲最佳創意獎、精神獎與造型獎。

一整天的活動還包括運動會、大型銅雕「站在巨人的肩膀上」藝術作品揭幕、農來文創市集及2000校友回娘家感恩晚宴等。

校長吳連賞致詞說，為慶祝65周年校慶，學校各單位從10月份開始即規畫一系列的慶祝活動，包含音樂晚會、高雄女師特展暨趙慕鶴老師鳥蟲體書法展、經典豫劇-香囊記精彩演出、72級畢業生入學40周年聯合同學會、高雄女師校友聯誼會108年聯誼活動、銅雕藝術作品揭幕、各學系校友回娘家活動等，。

高師大高雄市校友會另主動號召歷屆校友們捐出其創作的書畫作品，辦理義賣活動，並將義賣所得，捐贈母校作為建設與發展基金。

(中時 )