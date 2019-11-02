先前傳言英國首相強森擬允許大陸科技巨擘華為參與當地5G網路非核心計畫建設工作，不過近日英國決定提前於12月12日舉行大選，讓情況再度出現變數。英國數位、文化、媒體及體育大臣摩根發信告知保守黨盟友，華為參與5G網路建設的問題，確定將留給新一屆政府決定。

摩根11月1日透過信件回覆下議院外交事務委員會主席圖根哈特的詢問，稱政府原本希望今年秋天決定是否讓華為參與5G網路建設，但提前大選意味此事已不可能，相關問題必須留待下屆政府決定。信中又稱，希望新政府作出決定後，在適當時間通知國會。

圖根哈特表示，外交事務委員會一直在調查獨裁國家干預民主的情況，很多成員關注大陸在科技上的主導地位。他稱，准許華為參與5G網路建設可能讓敵對國家有機可乘，所以他很高興相關決定將留待下屆政府決定。

保守黨下議院議員莫格則認為，是否允許華為參與5G建設應交由人民決定。先前美國總統川普一直要求盟國禁用華為，如今英國首相強森可以暫時避免公開與他唱反調的尷尬狀況。

此外，埃及《金字塔報》刊登訪問華為創辦人任正非的文章，指美國圍堵大陸勢將損害華為，不過，任正非也強調，此舉只會讓華為員工更團結，又稱華為已經能夠「不用1塊美國晶片」，生產出100%大陸製造的產品，與其他國家合作也很重要。

(中時 )