納豆和阿ken分別帶隊主持17 Media直播綜藝節目《明星製作人》，阿ken和小甜甜、何美看到上周比數落後納豆隊，認真思考策略，阿ken分析納豆隊每次都吃好喝好，高級鐵板燒吃到飽還贏對手，決定也來場大吃大喝的美食企畫，邀請徐凱希、明杰一起進行美食益智大會。

正在討論節目走向時，看著觀眾留言的小甜甜突然抬頭謝謝一位觀眾，「謝謝你提醒我，我待會打電話去罵哈孝遠，他說這集納豆隊找哈孝遠，哈孝遠問說沒有小甜甜才要來上節目。」小甜甜抓起手機對鏡頭嗆聲，「哈孝遠你要我公開你以前的訊息嗎？我都給你公開，你就死定了。」阿Ken驚問：「哈孝遠以前追過你對不對？」小甜甜回應：「他說娶老婆要娶我，但是他現在還沒有想要定下來，所以我不是選擇，但是結婚的話，他要選我。」阿Ken笑回，「但是你公開這個沒有意義，因為大家都會覺得哈孝遠在哈拉。」

凱菈（左起）小甜甜、明杰進行益智問答。（17 Media提供）

節目中阿Ken突然把何美帶開，留下小甜甜和凱菈在車上繼續找來賓，原來，工作人員告知多了個好康行程，阿Ken帶著何美前往享受MarineC高檔護膚紓壓，阿Ken正被肩頸精油指壓舒服到想罷工，小甜甜來電忍不住抱怨，「你們很過分耶，怎麼阿Ken的乳溝比何美還深？」逼問兩人何時歸隊，阿Ken看到明杰已在車上，安撫她還有明杰，小甜甜才說：「阿Ken你等下會收到簡訊通知，剛為了邀明杰來，我們請他吃了一頓大餐，當然是刷製作人的卡啊！」阿Ken哀號卻已來不及。

(中時 )