今天才短短幾個小時，全台就發生兩起外籍人士「搞飛機」事件，造成一名女子當場身亡。桃園機場今下午發生一起外籍男子攀爬在1架即將飛往帛琉的華航班機，宛如電影情節般害得該班機延誤了2個多小時；同日下午，墾丁也發生一起遊客被遙控飛機砸到頭當場死亡的不幸事故，滑翔機操縱者是一名57歲美籍選手操控。

機場公司表示，一架華航飛往帛琉的班機，下午在滑行道待命準備起飛時，1名可疑人士突然衝進跑道，並爬上飛機的起落架上，此時後方的韓亞航班機機長目擊事發經過，並立刻通報塔台，塔台馬上通知華航班機放棄起飛，航警隨即前往逮捕該名男子。不過他始終不發一語讓航警相當頭痛。

事故現場遙控飛機破碎不堪，顯見當時撞擊力道之大。(翻攝畫面／林和生屏東傳真)

下午4時50分許，台南一名35歲林姓女子與家人至墾丁龍磐公園遊玩，當時附近正舉辦國際遙控斜坡滑翔機台灣公開賽，抱著2歲兒子的林女，突然遭滑翔機意外撞擊後腦，當場傷重不治，她懷中的兒子只有頸部受傷、送醫後沒有大礙。

(中時電子報)