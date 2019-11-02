中央選舉委員會今晚公布第15任總統、副總統選舉被聯署人連署情況，8組正副總統參選連署申請人，僅黃榮章、柯振榮1組向台北市選舉委員會提出67份連署書件，未達連署門檻的28萬384人，意謂明年總統大選，只剩下上屆立委選舉政黨票超過5％的政黨推薦，除國民黨、民進黨外已確定總統參選人，擁有推薦資格的時代力量表態不推派人選，如今只剩下親民黨有推薦總統參選人資格。

中選會於9月18日公告第15任總統、副總統選舉被連署人名單，共有8組申請為總統、副總統選舉被連署人，分別為黄多玉、張幼薇；藍信祺、胡宗偉；曾坤炳、黃源誠；黃榮章、柯振榮；楊世光、陳麗玲；呂秀蓮、彭百顯；王堯立、江丁威；梅峯、張建富。

中選會指出，受理提出連署書今天截止，計有黃榮章、柯振榮1組向台北市選舉委員會提出67份連署書件，北市選委會依規定查核連署書件後，將查核結果函報中選會，經提該會委員會議審議後，於11月13日公告連署結果。

(中時 )