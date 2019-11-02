日本愛知淑德大學-鳴踊.，向台中傳達舞蹈的力量與生命力。（台中市政府觀旅局提供／陳世宗台中傳真）

南投舞蹈團的演出如同嘉年華般，讓市民們有快樂的好心情。（台中市政府觀旅局提供／陳世宗台中傳真）

台南應用科技大學，傳達台灣藝陣文化特色。（台中市政府觀旅局提供／陳世宗台中傳真）

2019台中國際舞蹈嘉年華繼上周開演獲得熱烈迴響後，2日在夏綠地公園進行重頭戲踩街表演，來自台灣、日本、韓國等多達15組踩街隊伍走上街頭，帶來台灣民俗陣頭、原住民族、日本慶典等不同風格的舞蹈，吸引大批人潮在街邊爭相拍照觀看，場面盛大。

市府觀光旅遊局長林筱淇表示，舞蹈嘉年華第一週開演即轟動全台，這週登場的踩街活動，由市立文華高級中學以輕快的旋律帶來精彩開場表演，而踩街的第一支隊伍，則由「台南應用科技大學」帶來融合台灣著名民間藝陣家將團元素編作而成的舞蹈，充滿力道的步伐及考究的臉譜，讓台灣陣頭之美也藉由舞蹈嘉年華發光。

這次日本團隊包括北海道「北昴」、名古屋「笑”」及「淑德大學鳴踊」等，也帶來精采演出。日本YOSAKOI索朗祭組織委員會、真中祭文化財團、安濃津YOSAKOI組織委員會，並與韓國「A UL」合作，重現日本YOSAKOI索朗祭熱鬧慶典舞蹈，展現肢體美感與力道，搭配激昂熱情的響亮吶喊，近距離征服觀眾的心！

其他台灣各地表演團隊還有「魏瑞蓉舞團-愛在每個角落」、「皇家兒童舞團」、「新民高中」、「華岡藝校」、「東吳高職」、「清水高中」、「樹德家商」等，展現台灣傳統民俗及原民風味的「南投民族舞團」及「鄒於原味舞蹈團」，也透過舞蹈呈現台灣本土之美。更多活動資訊可上網站 https://bit.ly/2qhWSGo 查詢。

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