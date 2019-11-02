昌都的冬蟲夏草品項特別佳，藏族工作人員益西卓嘎表示，真品必須根根都有不太對稱的8-9對足，顏色呈自然黃褐色。（王雅芬攝）

利用昌都地區特產象牙玉

製成的工藝品。（王雅芬攝）

烏笛是昌都地區特色工藝品，一吹的就能發出美妙的聲音。（王雅芬攝）

氂牛皮製成的藏族特色的皮包，怎麼背都洋溢濃濃民族風。（王雅芬攝）

素有西藏東大門之稱的昌都市，金沙江、瀾滄江、怒江等三大河奔流深山峽谷之中，獨特的地理位置，造就其雄偉險峻而又奇特的自然景觀。廈門文博會期間吸引眾多媒體走訪昌都市展館，鮮豔奪目又帶莊嚴的城市色彩與陳設，以及攤位上穿著傳統服飾的姑娘，讓人想一探其神秘。

率團參展的昌都市文化局副局長唐順枝表示：福建省援藏對口為昌都，將昌都的民俗工藝品帶來展示與推介，希望透過文博會讓更多人認識昌都，到西藏去看看。轄區内的左貢、邊壩，洛隆，八宿四個縣在文旅招商、文旅培訓等方面皆陸續引入福建經驗與資源擴大投入，自己也是因為這個機緣才到昌都服務。他說，世界上海拔最高、跑道最長的航空港『邦達機場』（海拔4334米，跑道長5000米）就在昌都。昌都地區節日眾多，幾乎每個月都有不同內容的節日，不論具濃厚民族和宗教色彩的傳統節日，或一些新立的旅遊活動，都非常適合透過文旅共生，推動其經濟與文化發展。由於地處高山峽谷間，受限於特殊地貌和氣候條，最好的旅行季節是每年的4-5月和9-10月，也就是該地區的初夏和深秋季節。

昌都產鹽、冬蟲夏草及牛皮、象牙玉等產品，坐擁5A級的原料，卻缺少沿海城市的創意與研發，透過福建省的協助在廈門文博會期間與其他城市務實交流，把好產品、好文化用好創意透過媒體力量行銷出去。例如左貢一帶的察瓦榮山、洛隆的夏來日山、八宿的巴結山既是宗教徒朝拜的聖地，也是旅遊的好地方，福建還曾出資編印《西藏旅遊》昌都專刊，推介昌都旅遊文化。

據說走過昌都也就走過世間最美風景，穿行於其空靈卻又膽戰的高海拔景色中，體會了然烏湖的哲思、邦達草原的壯闊，朝拜了查傑瑪大殿的神聖、孜珠寺的莊嚴以及鹽井人世代所傳承的勤勞與康巴人樂天豪邁的舞姿，方能體會什麼叫做天、地、神與人共生的美好緣份，昌都市熱切期待愛好文旅的您千里來相會。

(中時 )