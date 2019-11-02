荷蘭軍方10月31日接收首架即將在國內服役的F35A隱形戰機時，特地準備「灑水禮」迎接。詎料負責噴水的基地消防隊擺烏龍，竟用滅火泡沫噴滿整架戰機，結果泡沫不僅滲入戰機引擎，也可能影響機身表面高敏感度的雷達吸收塗層，目前仍在評估戰機受損狀況。

當地時間下午3時30分左右，該架F35A在呂伐登空軍基地（Leeuwarden Air Base）上空快速飛行1圈後降落，大批政府及軍方人員都在現場迎接。戰機進場時，兩旁的消防車開始噴水，結果噴出的全是泡沫，戰機也被白色泡沫覆蓋。

事後調查結果發現，基地的消防隊伍當日稍早處理完1宗F16戰機的緊急事故後，忘記將泡沫改回清水，因此釀成這次「泡泡浴」事件。荷蘭空軍翌日證實此事，表示事後已清洗該架戰機，軍方正與戰績生產商洛克希德馬丁合作，確認事件會否影響戰機的隱形性能。

荷蘭空軍另有8架F35A，但全部都在美國，供測試及訓練機師之用。該國先前斥資50億歐元，採購46架同款戰機，以取代現役的F16。

(中時 )