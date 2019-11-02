蔣姓士官從租屋處頂樓墜樓，送醫後不治身亡。（警方提供／柯宗緯高雄傳真）

在金門防衛司令部服役的蔣姓士官，今（2）日下午被發現倒臥在高市三民區建國二路附近一處巷弄，現場血跡斑斑，蔣男被送往醫院後不治身亡。警方訪查及調閱監視器發現，蔣男自己跑到租屋處頂樓9樓輕生，但現場沒有留下遺書，為何走上絕路仍有待釐清。

警方表示，這起事件發生在下午3時40分許，蔣男附近住戶聽到砰然巨響，出外一看驚見他倒臥在血泊中，一動也不動，緊急通報110，警消獲報到場將人送到國軍高雄總醫院搶救，但仍傷重過重，不幸身亡，為何走上不歸路，留下一團迷霧。

據了解，蔣男為台東人，平常在離島服役，租房子在高雄這處租屋處有3個月時間，由於承租在出租套房，加上多在軍中生活，附近鄰居對他也不熟悉，彼此沒有互動。警方說，現場沒有打鬥痕跡，當時周邊的鄰居也沒聽聞吵鬧聲，而房內整齊沒查到特別之處。

他所屬單位的軍方人員獲報趕赴到場也低調說，蔣男在軍中表現正常。警方已通知蔣男家屬及房東、軍方人員一一做筆錄了解狀況，整起事件仍有待調查。

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