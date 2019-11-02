程予希接演公視人生劇展《盲人阿清》擔綱特殊職業「口述影像老師」，與洪都拉斯分飾明眼、視障者，她還為戲學習專業持杖、導引視障者方法；2日導演薛朝輝、程予希、阮安妮及口述顧問老師李曉卿應邀和明眼與視障觀眾一起「聽電影」，分享拍攝歷程。程予希說，因為這部戲，她看見更多視障者的生活，「有明眼人不明白的、充滿色彩的世界」。

公視人生劇展《盲人阿清》府中15特映 左起導演薛朝輝、演員阮安妮、程予希、公視總經理曹文傑、口述影像顧問老師李曉卿、新北市文化局專門委員陳春美、愛盲基金會副執行長劉怡君。（公視提供）

飾演口述影像老師熊谷美雪的程予希表示，為了呈現影片有到愛盲基金會見習，片中她常牽著洪都拉斯走在路上，她感謝洪都拉斯一起對戲的丟接球；也覺得「可以很不受限、自由地去跟洪都拉斯與北村豐晴一起表演，真的很棒」。愛盲基金會副執行長劉怡君透露「在劇組安排下，程予希、洪都拉斯他們到基金會學正確的持杖跟『人導法』，跟著大家一起吃飯、瞭解視障者正常樣貌，真的是非常用心且用功的專業演員」。

程予希也提到，「因為角色是口述影像者，要更知道用不同方式說電影，真的要花很多時間去了解影片的切點、斷句，還不能蓋過影片旁白」，她為此下很大工夫拼命練習。對於能實際體驗「聽電影」的活動，她相當開心，也表示確實能拉近與視障朋友們的距離，十分有意義。

公視人生劇展《盲人阿清》導演薛朝輝、演員程予希、阮安妮出席府中15特映。（公視）

阮安妮片中飾演少年阿清的戀人，當初接到以視障者觀點出發的戲劇也覺得是冥冥中的緣分，因為「我阿嬤也經歷40多年的視障生活，但他們都很獨立的，也都希望不拖累自己的兒孫」。

洪都拉斯在《盲人阿清》首度挑梁、更挑戰盲人角色，演出時為力求真實，他全程配戴特殊的白色隱形眼鏡遮蔽視線，還練到可以盲眼上樓梯、點火抽菸。在戲中洪都拉斯突破過往歡樂形象的演出，面對社會險惡後再次振作的角色歷程，也讓他相當刻骨銘心，「因為我也是在不斷挫折後，才找到奮鬥的目標。」

公視人生劇展《盲人阿清》程予希（前右）拍攝口述影像場景。（公視提供）

公視總經理曹文傑表示，自己看過片段後覺得「這部片像當年《盲女驚魂記》一樣的精彩」；新北市文化局專門委員陳春美表示，府中15舉辦「聽．視界電影院」提供視障朋友常態性免費電影放映，影片全程由專業的口述老師提供導讀與解說，讓視障朋友們也能生動地享有文化平權、體會電影的美妙。

同為本片編劇的薛朝輝表示，他喜歡日本電影《座頭市物語》以及北野武主演的《盲劍俠》，「很打動我的是這盲人在江戶時代紛亂中，憑藉武藝在一個個村莊幫助別人、行俠仗義，很驚奇且好看」；且太太同學是口述影像老師，自己參加過口述影像活動後印象深刻，把這些元素兜起來變成一個「兩氣對撞」的抽象藝術，因此有了《盲人阿清》的作品。

薛朝輝說，他希望將視障者的尊嚴，用有趣的、加入犯罪暴力的方式呈現。在取材過程中，他多次到府中15參加「聽．視界電影院」尋找靈感，創作出本片劇本，而今日擔任口述老師的李曉卿，也是《盲人阿清》的顧問及故事來源。

現場擔任口述影像老師的李曉卿出身廣播與兒童節目主持，也是《盲人阿清》的顧問，她說「口述影像其實比做廣播節目累很多，但每每週末下午在口述影像現場看見大風大雨都能看見視障者到場，珍惜『看電影、聽電影』的機會，都會讓人覺得很棒！這是為視障者服事的機會」；她也盛讚程予希用功的演員，「她領悟力很高，有幾個口述段落我提醒她一下後，接下來演出就很不一樣」。

《盲人阿清》講述詐騙業務與盲人阿清之間的復仇故事，成功融合了懸疑與溫情，黑暗中的打鬥戲不僅精彩得讓人屏氣凝神，而主角阿清勇於面對人生挫折的態度，也讓現場的觀眾朋友們都十分感動。本片由曾多次入選優良劇本、短片輔導金的薛朝輝導演一手編導，洪都拉斯、游安順、程予希主演，將在11月3日晚間10點於公視人生劇展單元播出，帶領觀眾一起在黑暗中找到希望之光。

公視人生劇展《盲人阿清》程予希（前右）拍攝口述影像場景 前左為顧問李曉卿；後中為洪都拉斯。（公視提供）

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