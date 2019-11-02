雲林縣西螺媽祖太平媽遶境大會香2日登場，台北市長柯文哲、蔡英文總統、國民黨主席吳敦義、韓國瑜夫人李佳芬先後抵達西螺鎮福興宮，藍、綠、白3黨重量級人物不缺席，其中李佳芬人氣最旺，一出場就引來歡呼聲。

「西螺媽祖太平媽遶境大會香」不僅是宗教界盛事，更是政壇人物接地氣、拚人氣的重要場合，2日早上9點，台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲先到場為媽祖獻上大金牌，祈求「風調雨順、國泰民安」，並表示「11月9日會與郭台銘同台」，引發外界聯想。

傍晚5點，蔡英文總統主持媽祖上轎大典，強調老人家、勞工、農民都要照顧到，卻遭國道收費員自救會會長孫秀巒抗議，表示與蔡總統簽定協議後並沒有履行，請蔡總統實現承諾，解決他們的問題，此案是她執政以來第1件她解決的勞工問題，所以請她實現諾言，才能對勞工有保障。

原本預定晚上8點要參加媽祖起駕典禮的國民黨主席吳敦義，疑因身體不適，提早1小時7點就到福興宮，參拜後隨即離去並未發言。

韓國瑜夫人李佳芬於8點許與雲林縣長張麗善、副縣長兼立委參選人謝淑亞到場參加媽祖起駕典禮，現場響起一片掌聲與歡呼聲，不少韓迷說「佳芬姐突然出現，真是意外驚喜」、「參拜媽祖果然會遇到好事」，現場人氣最旺。

隨後內政部長徐國勇、西螺鎮長鄭玲惠點燃首支起馬炮，第2支起馬炮由張麗善、謝淑亞、李佳芬3人共同點燃，最後1支由大甲鎮瀾宮董事長顏清標、台灣媽祖聯誼會會長鄭銘坤點燃，3聲巨響宣告太平媽遶境大會香正式起跑。

媽祖鑾駕由徐國勇、劉建國掌轎，李佳芬則在張麗善等眾人簇擁下走在鑾駕前方，一路上眾人爭相參拜鑾駕，也有不少民眾與李佳芬打招呼，大喊「西螺女兒加油」，展現對媽祖的虔誠與對李佳芬的熱情。

(中時 )