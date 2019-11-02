墾丁龍磐公園2日發生遙控斜坡滑翔機撞死人意外，玩家指出，因每年落山風季最適合滑翔機飛行，藉由斷崖上升氣流帶起的浮力，能讓滑翔機時速達到數百公里，若朝人飛去，後果不堪設想。

此項競賽起源歐洲，台灣遙控斜坡滑翔機協會理事長曾國棟表示，因為龍磐公園屬斷崖地形，占有位置優勢，斷崖迎風面與落山風形成直角，在風勢助長浮力下，帶來強大上升氣流，競賽方式為100公尺往返10趟，最短速完成者奪冠。

初估目前國內約百名玩家，還不是非常盛行，包括基隆、台東、苗栗及恆春都有飛行場，但選手們還是視龍磐公園為台灣最佳比賽場地，且已被認證為國際巡迴賽場地，更是「Typhoon race」（颱風系列賽）其中一站，因此吸引各國選手前來朝聖。

根據恆春氣象站觀測，2日下午4時恆春鎮內測得陣風逾7級，龍磐公園現場估計有8至9級陣風。玩家指出，一台滑翔機重約2至5公斤，在風力加持下時速動輒上百公里，若重力加速度朝人直衝而來，「真的非常危險」。

(中時 )