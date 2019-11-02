總統蔡英文出席張宏陸造勢晚會，受到支持群眾歡迎。（王揚傑攝）

總統蔡英文出席張宏陸造勢晚會，受到支持群眾歡迎。（王揚傑攝）

蔡英文總統2日晚間出席立委張宏陸造勢晚會，並與民眾擊掌致意。（姚志平攝）

蔡英文總統（左）2日晚間出席立委張宏陸造勢晚會，並呼籲民眾這次投票要「顧主權」。（姚志平攝）

民進黨立委張宏陸今（2日）晚在新北市板橋國小舉辦「新北群英會」音樂會造勢晚會，邀請總統蔡英文到場站台，另民進黨新北市主委余天、立委羅致政、新北市議員何博文、王淑慧、戴瑋姍等人也到場力挺，現場聚集千餘名支持群眾，「凍蒜！加油！」聲不斷，張宏陸現場也號召群眾揪團組成支持蔡英文和張宏陸的「小英陸讚隊」。

蔡英文致詞時稱讚張宏陸和羅致政兩位板橋區立委認真、會做事，在地方有非常多建設，拜託板橋鄉親一定要支持他們。接著蔡英文說，執政團隊三年多來真的很努力，開始時雖然有些不順，但現在的行政團隊已是最有經驗、效率、決心、魄力的團隊。

蔡英文舉例，台灣和日本是非洲豬瘟全亞洲唯二沒有淪陷的國家，這就是行政團隊當機立斷，才能將非洲豬瘟阻絕境外。另外，22年前口蹄疫重創養豬產業，豬肉不能外銷，22年來每個總統都想解決這個問題，她當總統馬上指示農委會主委，在她任內一定要消滅口蹄疫，今年已經沒有口蹄疫了，明年台灣的豬肉就可以出口了。

蔡英文表示，今年第三季的經濟成長率是2.91，是亞洲四小龍的第一名，今年全年的經濟成長率也一定是四小龍第一名。因為我們增加國家投資，把產業結構轉型，還做很多基礎建設，也鼓勵人民消費，所已經濟成長一直呈現穩定成長的趨勢。

蔡英文說，台灣的經濟、產業會愈來愈好，這是台灣領先亞洲其他國家最好的機會，所以要給蔡英文團隊再4年。蔡英文特別強調民主自由的重要，只要台灣護好我們的主權和民主自由，台灣的經濟產業一定持續往上成長。

蔡英文說，2020年1月11日是最關鍵的選舉，我們要用這次選舉告訴全世界，台灣人選擇要顧主權，要顧民主自由，我們一起團結打贏這場選戰。

(中時 )