國民黨總統參選人韓國瑜目前在多份民調，都輸拚連任的蔡英文總統逾10趴。2020藍綠PK，韓蔡誰有機會登大位呢？命理師詹惟中用骰子作選情大預測，結果在支持率、得票數上，韓、蔡都在伯仲之間。

詹惟中在談話性節目《國民大會2020大白話》對韓、蔡選情大預測，他表示，瞬息萬變，若本周投票的話，用骰子算支持率，結果韓國瑜12、蔡英文11。再用骰子算得票數，韓7、蔡為9。

資深媒體人羅友志解讀說，看起來韓、蔡在伯仲之間，但坊間所有的民調韓、蔡差距卻都15%起跳。

該節目主持人表示，明年大選全台可以投票的人數為1934萬人，若以7成投票率來說，總共1353萬票，超過700萬就可以當選總統。

國民黨新北市立委參選人洪孟楷認為，明年投票率會高，7成5以上都有可能，明年看來伯仲之間，從投骰子的結果，不管支持度或投票率，韓、蔡都在伯仲之間，不分軒輊，甚至春蘭秋菊，各擅勝場。

(中時電子報)