首屆創意工美大賽於11月2日舉行頒獎典禮，出席的各類獲獎者與頒獎嘉賓大合影。（王雅芬攝）

創意工美中國工藝美術創新作品大賽作品展，展館動線顛覆傳統模式。（王雅芬攝）

創意工美中國工藝美術創新作品大賽入圍優秀作品。（王雅芬攝）

創意工美中國工藝美術創新作品大賽入圍優秀作品。（王雅芬攝）

首屆創意工美中國工藝美術創新作品大賽作品展現場。（王雅芬攝）

首屆創意工美系列活動11月1日至4日於廈門文博會期間，在國際會展中心A館舉辦。規模約為515個標準展位，分為創意工美中國工藝美術創新作品大賽、作品展，鷺島學術對話和知名品牌推介展三大主軸組成。

11／2日下午進行的「創意工美—中國工藝美術創新作品大賽」頒獎典禮，由中國工藝美術學會、福建省科學技術協會主辦，廈門文廣傳媒集團有限公司承辦。採用了國際規格的策展人模式，由岳嵩、毛增印、馮祖光擔任執行策展人，並設立學術主持人機制，邀請了6位學術界翹楚對不同門類的作品進行發現、評選和藝術水準的把關。分別為：尼躍紅（纖維）、梁遠（漆藝）、關東海（玻璃）、何炳欽（陶瓷）、卓凡（雕刻）和王曉昕（金屬）。

創新作品大賽徵件從2019年7月啓動，評審專家從金屬、玻璃、纖維、雕刻、陶瓷和漆藝六大門類3600多件的投稿中評選出370多件優秀入圍作品。所有的入圍作品在創意工美系列活動現場進行公開展示並邀請相關專家對參展的入圍作品進行決選，六大門類入圍作品分別選出金獎1名，銀獎2名，銅獎3名和優秀獎10名。頒獎給予獲獎人只是肯定的開始，不停止的藝術床能，才是每位藝術工作者終身不負的理想與堅持。

此外，值得一提的上在展覽規劃上，拋棄了傳統的板牆式展示，對空間分割、高度感覺進行重塑，同時也對觀展方式和方向加以流線型設計與設置，並且針對不同的展品門類，作了圖形和符號的細化，六大門類各自有專屬色彩及圖形，並以最大程度地尊重作品原創的屬性，規劃良好的視覺體驗。

(中時 )