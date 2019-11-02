陸網瘋傳李小璐媽媽早知道此事。(取自微博)

大陸女星李小璐2年前曾與嘻哈歌手PG One爆出過夜不倫戀，隨著近日兩人親密影片在陸網瘋傳，PG One也終於認了曾與李小璐發生過感情。事發多日，李小璐、賈乃亮仍未對此原因，然而此時陸網又傳出一驚人爆料，意外揭露李小璐出軌一事，可能連她的母親都知道了。

李小璐出軌PG One一事在陸網鬧得沸沸揚揚，今(2日)又有網友爆料，指自己去年在泛海國際（李小璐住處）看房時，當時仲介就告知她，PG One租的房子都是李小璐媽媽帶他去看的，更推測「所以賈乃亮被綠他們一家應該是早就明白的事情」。

該網友驚人爆料隨即在陸網引發熱議，有人驚訝直呼「賈乃亮太慘了吧」，但不少人則是認為爆料太假，因為李小璐當初之所以答應賈乃亮的追求，正是因為母親的撮合才成，「我覺得這種事牽扯到媽媽家庭真的有些過分了」、「有一說一，瞎傳就沒意思了」。

(中時電子報)