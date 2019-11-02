台南35歲林姓女子2日與家人至墾丁龍磐公園遊玩，遭57歲美籍選手David操控的滑翔機意外撞擊後腦，當場傷重不治，男子指出，當時正值比賽期間，眼前專注賽事進行，飛機突然從視線中消失，轉頭一看才發現已經撞傷人，「真的不知道怎麼發生的」？

意外發生於下午4時50分許，目擊民眾向警消指出，當時在龍磐公園木棧道，一台斜坡滑翔機因不明原因偏離賽場，突然以高速直衝而來，抱著兒子的林女閃避不及，只能雙手環抱幼子，隨即被飛機高速撞擊後腦隨即倒地、鮮血直流，當場沒有生命跡象。

2歲幼子右頸部則遭割傷，傷口長約15公分，所幸未傷及頸動脈，經緊急縫合、意識清楚，沒有生命危險。

墾丁國家公園管理處長許亞儒表示，活動事前已完成申請，為求安全起見，核准時特別要求現場必須有人員安全戒護，令人納悶的是，事故木棧道距離比賽斷崖至少有100公尺距離，為何飛機會到此處？這仍待警方調查。

熟識David的玩家也透露，選手已來台參賽2次，對於龍磐公園場地特性及氣流應當不陌生，至於比賽場地距離事故地點有段不小距離，「真的匪夷所思」，事故還待釐清。

主辦單位指出，活動針對參賽選手及遊客皆有投保意外險，每人最高可獲得300萬元理賠，後續配合調查才能審定理賠金。

(中時 )