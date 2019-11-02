旺旺集團榮獲 「2019年度新國貨」年度國潮榜樣獎。（旺旺集團提供）

由上海《第一財經》雜誌舉辦的「我要我未來：9012第一財經未來商業秀」活動，10月31日在上海世博會博物館舉行，旺旺集團以消費者評選優秀的質量和新潮的形象獲頒「2019年度新國貨」年度國潮榜樣獎。

旺旺集團市場營銷長黃永松表示，專業媒體舉辦的新國貨評選意義重大，「旺旺是新國貨，也是新國潮，旺旺將持續邁著前進的步伐，堅定的站在潮頭。」

旺旺集團近年的經營策略，不僅持續創新品牌形象、推廣多樣化健康產品、打造現代化營銷模式，更不斷創造符合新消費者時代需求的最高品牌價值。國際品牌諮詢機構Interbrand近期公佈今年全球十大以及台灣地區20大品牌價值企業，旺旺集團以9.37億美元蟬聯台灣地區季軍，品牌價值相較去年成長5％。

旺旺進入大陸市場近30年，大陸消費者的消費習慣和飲食結構發生了翻天覆地的變化。隨著消費者的喜好變遷，旺旺不斷推出多元化品類，滿足不同消費族群的需求。今年特別為需要身材管理的年輕人群量身定制了Fix Body新品牌，同時還為滿足老年人群需求設計的無糖健康食品愛至尊品牌。

在新的消費時代，旺旺品牌銳意革新，給消費者既是情懷又極具創意的驚喜。2019年旺仔牛奶隆重推出56個民族系列包裝，粉絲爭相購買收藏。旺旺還推出創意周邊商品，例如今年推出旺仔超大饅頭沙發、旺仔大饅頭模擬捏捏玩具等，成為食品品牌中的「網紅獨秀」。

旺旺銷售產品除了依靠傳統門市及電商外，還開闢多個通路。一鍵轉發即可實現「CEO」夢想的旺仔CEO小鋪；好吃又好玩的旺仔主題實體門市，除了旺旺食品和飲料，還有諸多文創和周邊產品；主打「零租金、易加盟」的旺旺自動販賣機與戰略合作夥伴支付寶刷臉支付，主打智慧、便捷的販賣機支付模式，讓消費者即使沒帶手機，也可於販賣機購買旺旺產品，滿足消費者對快速購物的高度需求。

(中時 )