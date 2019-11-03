為了加薪即使遇到色老闆也要忍耐嗎？一名自稱擔任秘書的女網友曾在臉書「靠北老闆 Damn Boss」PO文哭哭表示，老闆趁太太回美國休假，某日約她共進晚餐，席間不僅用言語挑逗她，甚至說出「一周要做3次」的話，送回家時還摸著她的手說再見，種種「暗示」小動作讓她不知所措，但原PO最後說：「都是為了忍著要加薪」。

原PO表示，當天，老闆大聊以前在美國的外遇經驗，甚至說出「一周要做3次」，還故意煽情的說「妳一定沒做，不然怎麼會這麼累」。飽餐一頓老闆送回家時「還給我錢要我明天叫車上班，然後摸著我的手說再見」，還特別允准「10點開會到就行了」。

女秘書哭哭：忍耐是為了加薪。(圖片／翻攝自臉書靠北老闆 Damn Boss)

原PO表示，自己為了加薪都忍了下來，但網友看到色老闆的挑逗行為都怒火中燒，紛紛留言勸原PO： 「快逃！這不是什麼好地方」、「不要為了錢出賣自己」、「不是只有這間可待，快離職」。

色老闆暗示「一星期要3次」 女秘書哭哭：忍耐是為了加薪。(圖片／翻攝自臉書靠北老闆 Damn Boss)

(中時電子報)